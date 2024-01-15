澳網／喬科維奇與阿格西相見歡！自嘲：他贏得冠軍比我的大滿貫多
2024年澳洲網球公開賽開打，球王喬科維奇（Novak Djokovic）首戰遇到Dino Prizmic，但他在賽前與昔日恩師阿格西（Andre Agassi）相見歡，阿格西也笑說：「他贏得的澳網冠軍比我的大滿貫還多」，對子弟兵表現很滿意，喬科維奇生涯拿下11座澳網冠軍，真的遠遠超過阿格西的4座澳網冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
阿格西在其輝煌的職業生涯中贏得了8個大滿貫單打冠軍，並在ATP巡迴賽上贏得了60個冠軍，他跟妻子葛拉芙（Steffi Graf）是網壇人人稱羨的銀色夫妻檔。
阿格西在墨爾本公園的一條隧道的牆上發布了一張自己親吻葛拉芙照片的照片，這讓網球迷們瘋狂不已，因為他也很少在公開場合放閃，但他也依舊跟妻子維持好關係。
現年53歲的阿格西，曾在2017年與喬科維奇短暫合作，2018年兩人合作中斷，擁有8座大滿貫金盃的阿格西，還不忘自我解嘲說：「他贏得的澳網冠軍比我的大滿貫還多，你除了微笑還能做什麼？」
此外，喬科維奇第一場比賽打得很掙扎，但還是艱辛打滿4小時晉級，他生涯累積24座大滿貫冠軍，被稱為「史上最強」，若在澳網奪冠，他將成為第一位拿到25座大滿貫冠軍的球員。
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