2024最強冷空氣！寒流恐在週末殺到 全台急凍「連5天不到10度」
2024年最強冷空氣即將抵達，中央氣象署表示，目前天氣預報來看，週六（1月20日）鋒面通過後，將有大陸冷氣團南下；台灣大學大氣科學博士林得恩則表示，本波冷空氣很有機會達到「寒流」等級，且影響時間可能會從下週日到下週四（1月21日至1月25日），期間一天比一天冷，且全台體感都較為濕涼。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提及，根據今晨歐洲模式 ECMWF 最新數值模式模擬結果，下週日起，大陸強冷空氣開始南潰，寒冷會持續個好幾天，至少到1/25，且一天比一天冷。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，以台北為例，氣溫預測數據顯示，從週六開始逐日降低，且連續幾天跌破攝氏10度，但仍會有誤差調整空間。
林得恩指出，這是「今年1月份最強冷空氣」，目前模擬冷空氣的強度大多已超過「強烈大陸冷氣團」等級，甚至有部分模式已經達到「寒流」等級；但因屬末期的模式模擬，仍需持續追蹤觀察最新的調整變化。
對此中央氣象署說明，週末較強的冷空氣在週六（1月20日）就會開始南下，週六晚上至下週日（1月21日）最低溫約落在攝氏15度，而最冷的時間點可能落在下週一前後，冷空氣強度不排除達寒流等級，不過後期預報仍有調整空間，本週還要持續觀察。