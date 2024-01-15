施明德病逝！陳水扁發文哀悼：「先知都是寂寞的」一代梟雄安息吧
民進黨前主席施明德今（15）日清晨病逝於台北榮總，享壽83歲，對此，前總統陳水扁稍早也在臉書發文表示， 1月15日是李登輝前總統的冥誕。民進黨前主席施明德也是同日生，巧合的是，就在生日這一天，施主席因病辭世，享壽83歲。噩耗傳來，曷勝悲悼，先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧！
記者陳苾暐/綜合報導
陳水扁表示，施主席是美麗島事件的總指揮，阿扁在軍事法庭見證他視死如歸的雄辯滔滔。施主席也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，阿扁看到施主席孤零一個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是國安局長許惠祐。
陳水扁接著指出，施主席是阿扁擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。阿扁成為台北市第一位直轄市長，當時的主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施主席也在林義雄主席邀請下，特地南下高雄站台，雖然沒說票投阿扁。
最後陳水扁強調，施主席是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施主席一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，阿扁也曾在6年前的《總統直選與民主台灣》研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺。深信假以時日，施主席的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧！