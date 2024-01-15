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要選立法院長先承諾4國會改革主張！民眾黨團出考題再決定下一步

▲民眾黨團今天舉行記者會要求藍綠角逐立法院長的人選先承諾4項國會改革。（圖／記者葉政勳，2024.01.15）
▲民眾黨團今天舉行記者會要求藍綠角逐立法院長的人選先承諾4項國會改革。（圖／記者葉政勳，2024.01.15）

記者邱新博／台北報導

民眾黨在2024大選中政黨票拿下8席立委，成為下一屆國會的關鍵少數，使國會成為三黨不過半；下一屆立法院長支持藍還是綠也獲得外界關注。民眾黨團今（15）日舉行記者會說明接下來的合作意向，不分區立委當選人黃國昌表示，希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個具體的承諾。

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民眾黨立法院黨團15日上午召開記者會，就未來國會議事運作之原則，以及關於選舉立法院正副院長立場，向社會進行公開說明；而與會人士包括8席不分區立委當選人，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成、吳春成、麥玉珍、林憶君、張啟楷。

黃國昌說，立法院正副院長的選舉，民眾黨團認為有比這更重要的事情，就是兩大黨有志角逐立法院長位子的人，你們國會改革政見跟藍圖是什麼？希望有志角逐立法院長的人，清楚跟台灣社會報告，不僅僅是跟民眾黨、黨團報告，而是要跟整個社會與人民報告。

黃國昌強調，民眾黨團希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，第一個是承諾在第一個會期、蔡政府看守期間，完成立法院職權行使法修法，建立國會聽證調查，這是蔡英文總統在2016年提出的承諾，也是國民黨主席朱立倫提出的政見。


第二，修法強化「人事同意權審查」、國會不應該像過去一樣，變成行政院的立法局、變成橡皮圖章；新政府馬上要面臨司法院正副院長、NCC3位主委的人事同意權，當務之急要強化人事同意權的行使。

第三，要承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，對於自身利害關係強烈的事項不能提出質詢或協商、預算審議或審查並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。第四，要承諾定期公布「相關經費使用」，讓立委以及大眾清楚知道。

黃國昌最後說明，相信要當立法院長的人，這樣基本原則的遵守，是非常重要的，民眾黨在這次立法院院長的選舉上，只有最重要原則「改革比位置重要」，這是昨天民眾黨主席柯文哲召集8位不分區立委共同開會的結論。

黃國昌要求，請兩大黨有志於國會龍頭的人，先清楚交代國會改革藍圖，具體回答民眾黨團所提出的4承諾，接受還是不接受？這會作為民眾黨立院黨團下一步，我們決定立院正副院長選舉時，我們會採取的態度跟立場。

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