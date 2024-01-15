網路瘋傳作票影片！中選會：法院若認定作票 中選會主委辭職負責
2024總統暨立委大選落幕，TikTok等社群媒體瘋傳部分開票所疑似作票影片，甚至有網紅跟著轉發，引發熱議。對此，中選會今（15）日召開記者會說明，強調台灣的民主選舉絕對不可能有作票的違法情事，「只要經法院認定選務機關有違法作票的話，則中選會主委、副主委定辭職以示負責」。
記者林怡昕／台北報導
中選會主委李進勇、副主委陳朝建表示，如果此次選舉的辦理，有網傳特定人士造謠所指中選會有所舞弊的話，則請總統候選人依法提出選舉訴訟，且只要經法院認定選務機關有違法作票的話，則中選會主委、副主委定辭職以示負責。
中選會亦表示，現在仍有特定網紅持續造謠，也請民眾協助蒐集其惡意造謠的事證，交由中選會及地方選委會彙整，轉由檢警司法機關依法究責。
李進勇、陳朝建也提到，要為全體奉公守法、不分黨派的所有選務人員做擔保，台灣的民主選舉絕對不可能有作票的違法情事，因為選務機關是由不同黨派的地方政府所協力，且全體20、30萬的選務工作人員更是不分黨派，並以各地公教人員為主，又有完整的監票程序，例如投開票所內都有負責監票的監察員，且就是由國民黨、民進黨、民眾黨等主要政黨依法推派所組成。