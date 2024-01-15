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第18屆「台北攝影獎」出爐：回歸真實 透過鏡頭紀錄生活百態

▲第18屆「台北攝影獎」出爐：回歸真實 透過鏡頭紀錄生活百態
▲第18屆「台北攝影獎」出爐：回歸真實 透過鏡頭紀錄生活百態

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一禎名為「太歲頭上動土」的攝影作品，獲得今年台北攝影獎「紀實攝影」組中首獎20萬元。看似平凡的街頭攝影，卻能讓觀者能以詼諧、新奇的方式，開始關注生活周遭被忽略的真實與美感。

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由台北攝影學會所舉辦的「台北攝影獎」向來是國內攝影界的大事，今年邁入第18屆。今年除了設立傳統既有的「自由創作」組之外，特別設立「紀實攝影」組，以兼顧攝影師用鏡頭，觀察並活化時代趨勢，更進一步與傳統對話。

發揮紀實攝影的真善美價值

籌畫本屆攝影獎的大會主席陳永順提及，最近二、三十年來，台灣的攝影作品在國際沙龍及各類賽事中嶄露頭角，令人欣慰。而在當今攝影界，除了紀實攝影外，在科技影像發展成熟之際，透過合成的創意風潮也逐漸崛起。為了扭轉風氣、提倡紀實，而促成本屆台北攝影獎的創意主軸。

「攝影除了自由創作表現之外，還有很重要的原始任務，就是要回歸真實記錄；透過鏡頭來挖掘你我身邊的生活百態，像是紀錄時代意義、關懷弱勢族群、人文及環境、政經議題等，真實呈現，能讓過往歷史更有價值。」他認為，要用照片說故事並不容易，但卻能觸發觀者內心的感動。因此今年特別鼓勵攝影愛好者，除了自由創作外，也能多發揮紀實攝影的「真、善、美」意涵，並藉此提高台灣在國際紀實攝影界的地位。

參賽作品多元創歷年新高

本屆台北攝影獎吸引了來自全國各地的攝影愛好者報名踴躍，《自由創作組》參賽人數共106人、709件作品；而《紀實攝影組》達123人、860件作品；統計收錄作品共達1569件，無論是規模及作品件數都創歷年新高。

特別的是，由學會所提供的獎金還高於坊間的商業攝影獎，且為求公允，亦邀請業界專業評審委員參與，包括台北攝影學會會晤諮詢顧問暨學術總召集倪紀雄、榮譽顧問郭炳東、楊大本，以及中華藝術攝影家學會理事長范慧玲、台北攝影家交流協會理事長林再生等，賽事於日前圓滿落幕。

陳永順指出，本屆頒獎典禮將於台北攝影學會「第36屆第二次會員大會」頒發獎項，為讓愛好攝影的民眾能共同參與，特別挑選近60禎獲獎作品，於1月10日至21日在國父紀念館「德明藝廊」展出，歡迎各界踴躍前往參觀、指導。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60570

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