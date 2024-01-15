▲第18屆「台北攝影獎」出爐：回歸真實 透過鏡頭紀錄生活百態

我是廣告 請繼續往下閱讀
發揮紀實攝影的真善美價值籌畫本屆攝影獎的大會主席陳永順提及，最近二、三十年來，台灣的攝影作品在國際沙龍及各類賽事中嶄露頭角，令人欣慰。而在當今攝影界，除了紀實攝影外，在科技影像發展成熟之際，透過合成的創意風潮也逐漸崛起。為了扭轉風氣、提倡紀實，而促成本屆台北攝影獎的創意主軸。
「攝影除了自由創作表現之外，還有很重要的原始任務，就是要回歸真實記錄；透過鏡頭來挖掘你我身邊的生活百態，像是紀錄時代意義、關懷弱勢族群、人文及環境、政經議題等，真實呈現，能讓過往歷史更有價值。」他認為，要用照片說故事並不容易，但卻能觸發觀者內心的感動。因此今年特別鼓勵攝影愛好者，除了自由創作外，也能多發揮紀實攝影的「真、善、美」意涵，並藉此提高台灣在國際紀實攝影界的地位。
參賽作品多元創歷年新高本屆台北攝影獎吸引了來自全國各地的攝影愛好者報名踴躍，《自由創作組》參賽人數共106人、709件作品；而《紀實攝影組》達123人、860件作品；統計收錄作品共達1569件，無論是規模及作品件數都創歷年新高。
特別的是，由學會所提供的獎金還高於坊間的商業攝影獎，且為求公允，亦邀請業界專業評審委員參與，包括台北攝影學會會晤諮詢顧問暨學術總召集倪紀雄、榮譽顧問郭炳東、楊大本，以及中華藝術攝影家學會理事長范慧玲、台北攝影家交流協會理事長林再生等，賽事於日前圓滿落幕。
陳永順指出，本屆頒獎典禮將於台北攝影學會「第36屆第二次會員大會」頒發獎項，為讓愛好攝影的民眾能共同參與，特別挑選近60禎獲獎作品，於1月10日至21日在國父紀念館「德明藝廊」展出，歡迎各界踴躍前往參觀、指導。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60570
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw