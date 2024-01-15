Novavax缺貨！北榮宣布19日起暫停提供　長庚明起沒得打

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然而，食藥署檢驗時發現，該批疫苗有33萬劑出現溫度紀錄異常情況、溫度不符原廠規定，其中的16.47萬劑經原廠提供安定性資料，尚符合該產品運送冷鏈規範，若檢驗與審查都合格，最快1月19日可封緘放行。
另有16.5萬劑因已超出原廠冷鏈規定，將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，衛福部疾管署也要求原廠提供另一批疫苗換貨，預計1月底可抵台，但近期已有基層醫療院所出現缺貨而暫停供應情況，多間醫學中心也供應告急。
台北榮總說明，因為Novavax XBB.1.5疫苗供應不足，台北榮總從19日起，暫停預約接種服務，待疫苗撥配後會重新開放掛號，民眾可隨時通過院方官網，了解最新的疫苗供應訊息。
台大醫院對《NOWnews今日新聞》表示，目前Novavax XBB.1.5疫苗接種服務也預計提供到19日，後續是否持續開放預約，有待進一步通知供貨情況再行安排。
長庚醫院則回應《NOWnews今日新聞》指出，目前該院已經是暫停預約的狀態，現有的Novavax XBB.1.5疫苗只夠接種到今天，明（16）日起將暫時沒有辦法提供Novavax XBB.1.5疫苗，需等待衛生主管機關通知供貨情況，才能做進一步安排。