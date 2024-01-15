人物／施明德飽受肝病所苦逾20年 晚年熱衷「生酮飲食」維持健康
民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝台北榮總，享壽83歲，今天也是施明德的生日。施明德長年為肝病所苦，2006年他發動紅衫軍倒扁，就曾對外證實罹患肝腫瘤，並確診是惡性腫瘤。近年他也曾試圖以「生酮飲食」，改善健康。
記者何哲欣／台北報導
2011年，施明德70歲大壽，他發給好友邀請卡，但邀請卡上卻是他與兩個女兒疊在一起的照片，他自己戲稱是「三層肉」，三個人側面全裸但不露點。他說，因為看過太多台灣政治人物的虛偽，所以要用赤裸裸的照片，給台灣政客一點震撼教育。
2022年4月，施明德在臉書上，PO出一張新大頭照，並寫下「白髮蒼蒼，齒牙全無。尚能嚼食」，讓外界擔憂其身體出了狀況，隔兩天，他趕緊再度發文，「新大頭照引來不少朋友的關切」以為他的健康出現新狀況，囑咐他要保重，讓他非常感謝，並告訴真相是家裡正在進行「生酮飲食」，讓他4個月下來體重已經減輕6公斤。
施明德在該篇貼文中指出，他的啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰「橫肉」也大大削尖了。外貌自然有些變化。因為女兒說這是她一輩子沒有看過的父親模様，她喜歡，所以拍張照片，分享朋友們；而他的體況都仍如往昔；施明德說，人老了，總有走的一天。