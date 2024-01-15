MLB／33轟重砲J.D. Martinez本季表現大回春！傳至少6隊有意網羅
美國職棒（MLB）春訓即將到來，但36歲明星重砲J.D. Martinez仍尚未找到下家。根據《今日美國》記者Bob Nightengale消息透露，「目前在市場上至少有6支球隊對J.D. Martinez產生興趣，但這些有意簽下他的球隊，仍在等待他降低價碼。」
記者張志宇/綜合報導
J.D. Martinez在2023球季以1年1000萬美元合約從波士頓紅襪轉戰洛杉磯道奇，並在道奇迎來大復活，上季113場出賽繳出打擊率.271、33轟、103分打點、WAR 1.9（代表Martinez能為球隊多贏1.9場勝利）成績。
大聯盟官網記者Mark Feinsand指出，紐約大都會、底特律老虎、多倫多藍鳥與洛杉磯天使都有興趣網羅J.D. Martinez，前東家波士頓紅襪也有意以短約形式簽回Martinez。
根據《MLB TRADE RUMORS》今年自由市場各大位置的排行預測中，J.D. Martinez是指定打擊位置中最好選手，認為J.D. Martinez不會想加入像天使一樣的「魚腩球隊」，畢竟J.D. Martinez已年滿36歲，追求勝利或許才是他想要的，預期將簽下一份至少2年的複數年合約。
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