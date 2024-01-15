同志反目！施明德曾控謝長廷是調查局特務　呼籲「放下假面人生」

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2021年10月21日，民進黨爆發線民風波，施明德公開表示民進黨創黨主席江鵬堅曾為調查局工作，遭駐日大使謝長廷嚴詞反駁；後續施明德妻陳嘉君在臉書上發文，加碼指控包括謝長廷在內的15名美麗島辯護團律師有特務出身，風波也延燒到前行政院長蘇貞昌。
同年11月8日，謝長廷則反嗆施明德，「能不能提出證據？」沒有證據當然就要負法律責任。「3天內再不提出，我就委任律師，一切攤在法庭由司法審理」。謝長廷說，當時的相關案件已經結案。至於陳嘉君對他的指控要拿出證據，否則三天內提告。
11月16日，施明德在臉書揶揄謝長廷，『致某先生： 我等了你三個三天了，什麼都沒等到。你不是官腔官調：「限你三天」，否則「就提告」？九天了，你還不敢告。不要再瞎掰你「悲天憫人」了。 這樣也好，你是舊黨國的卧底特務這件事，沸沸揚揚二十年，終於就此塵埃落定。免得上法庭，又浪費司法資源。』
11月21日，謝長廷20日在臉書公開說他已經委任律師對民進黨前主席施明德與陳嘉君提出妨礙名譽的告訴，並表示手續都已經辦完，其餘程序、內容等屬於專業問題由律師處理，既已進入司法，原則上不再就細節你來我往攻防，然後最後卻發現謝只對陳嘉君提告。
謝長廷後續解釋，原因有三，一是施明德和自己都已經活過平均壽命，無常何時到誰也不知道，「真相是什麼最重要，如果控告別人，真相可以大白，自然也未必要告他」。第二則是施明德與自己都是前民進黨主席，他認為「對簿公堂，難免傷感」，雖然施明德不在乎，但他在乎。三是謝長廷認為陳嘉君的造謠比較惡質過分，提不出證據又要求提告，因此他便依法處理，最後此事件才在當年暫時停止。
2023年5月30日，法院結果判決出爐，謝長廷不滿施明德的妻子施陳嘉君上臉書發文指他是國民黨安排的特務、線民，提告求償80萬元並刪除貼文，士林地院認定施陳嘉君發文前已盡合理查證，判謝長廷敗訴；可上訴。
對於謝的敗訴，施明德受訪表示，雖然勝訴，但他沒有一絲高興，因為這是理所當然；他說，「若謝長廷願意放下假面人生，我願意請他喝一杯咖啡」。
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