北北基計程車 2月5至14日春節10日期間加收30元按表收費
農曆春節將至，台北、新北及基隆市依循往例，今（15）日各市政府同步公布自2月5日0時起至2月14日（日）24時止共計10天，春節加收30元，透過計程車新式計費表內建的「春節加成」功能計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資，駕駛不得額外再加收30元；另新北市瑞芳及烏來地區等固定路線則依現場公告春節運價收費。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車春節加成30元、夜間23時至上午6時加成20元、國道通行費則計入跳表金額收費，相關依表計費不用再額外收加成費用；提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，如遇有司機要求另外加收費用之情形，可依乘車證明上的車號、時間及行車距離等資訊，撥打新北市1999市民服務專線或至新北市政府市長信箱申訴。
另外各市政府也加印春節加成計費貼紙，可於相關計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路局監理所、警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處索取，由計程車駕駛張貼於副駕駛座椅背，方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。
新北市政府交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查，農曆年前及春節期間更將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守規定，若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實將依公路法裁處9,000元至9萬元罰鍰。