曹西平3度拒上小S《小姐不熙娣》！背後原因「價碼真的難適應」
64歲資深藝人曹西平，以《野性的青春》走紅歌壇，後期以敢說敢言的風格，成為各大節目爭相邀約的對象。5年前曹西平在西門町開設耳環店，近年來淡出演藝圈，鮮少出現螢光幕前，連小S主持的節目《小姐不熙娣》，邀請他3次都被打槍，他坦言現在通告的價碼真的難以適應，加上已經看淡生死，只想好好經營耳環店過日子。
記者薛羽彤／綜合報導
據《三立新聞網》報導，曹西平因疫情攪局耳環店受到影響，曾經業績不佳還要養員工，即便如此，他仍強調什麼節目來邀都不會上了，就連由小S主持現正熱播的《小姐不熙娣》都曾來敲通告3次，曹西平通通婉拒，狂吃閉門羹的製作單位，不禁反思是否有得罪到前輩。
曹西平解釋，一是他過去跑秀場跟唱歌，一周就可以賺60萬，現在通告的價碼真的難以適應；第二是不滿現在很多人或製作單位不尊重資深藝人；加上他曾經在泰國昏倒過，64歲的他已看淡生死，只想低調過日子，「這是我人生最後一哩路，我已經65了夠了」。
事實上，曹西平婉拒通告表示不適應現在價碼，5年前他曾上過《綜藝大熱門》「藝人通告費用大調查」單元，當時他被民眾猜測通告費為2萬5千元，曹西平直搖頭，看來實際價碼應該更低，才會讓他不禁感嘆現在大環境不如以往。
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