人物／施明德畢生致力推總統直選、改革萬年國會　累積坐牢近26年

▲ 施明德今病逝，享壽83歲。（圖／資料照片）
▲ 施明德今病逝，享壽83歲。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

民進黨前主席施明德今（15）日凌晨因肝癌病逝，享壽83歲。施明德是台灣民主與人權先驅，對於推動台灣民主、總統直選都有重要貢獻，被譽為「台灣的曼德拉」。總統蔡英文、副總統賴清德、前總統陳水扁，今都齊聲悼念「永遠的施主席」。

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施明德父親曾在二二八事件中被捕，之後在施明德11歲時過世，施明德長大後，19歲那年報考軍校，打算以武裝兵變推翻蔣家政權。但他22歲在金門擔任砲兵軍官時，就因涉嫌籌組台獨組織被捕，1964年施明德23歲，他以首謀叛亂罪遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，偵訊中還慘遭刑求，全部牙齒被打至脫落。

1975年前總統蔣介石過世，繼任的總統嚴家淦下令全台減刑，1977年6月，施明德服刑滿15年後獲釋，但被要求五年之內，不得觸犯有期徒刑兩個月以上的罪行，否則恢復終身監禁的刑期，但施明德仍在重獲自由後，投入黨外運動。

1979年5月，黨外人士辦《美麗島雜誌》，由施明德擔任總經理，當年12月10日世界人權日，黨外人士在高雄舉行紀念大會，施明德擔任總指揮，遭到軍警強力鎮壓，發生警民衝突，即美麗島事件。

施明德被捕後，在軍法大審主張台灣獨立、解除報禁黨禁、改革萬年國會，原被判死刑，但在國際壓力下，獲判無期徒刑，他在獄中絕食抗議，還曾遭強迫灌食，直到1990年李登輝就任總統，才對美麗島政治犯頒布特赦令，但施明德堅持無罪，不願被特赦，李登輝改宣布美麗島事件判決無效，施明德終重獲自由。

1992年，施明德與黃信介、許信良、林義雄（都曾任民進黨主席）率眾靜坐抗議要求總統直選，經修憲後，台灣終於在1996年實現首度總統民選，不過民進黨推派的彭明敏、謝長廷，敗給李登輝與連戰，施明德在擔任民進黨主席2年後宣布請辭負責。

2000年台灣首度政黨輪替，陳水扁當選總統，施明德認為畢生推翻國民黨的夢想以實現，宣布退出民進黨。之後他仍在民間致力推動台灣人權進步，不料到了2006年，扁卻涉貪，他呼籲扁下台負責，後來還發動紅衫軍包圍總統府，只是最後並未成功。

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