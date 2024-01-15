施明德不敵肝癌過世！醫示警「沈默殺手」8症狀：確診多已是晚期

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台灣癌症基金會表示，肝癌一直是全國10大癌症死因第1或第2名，慢性B型肝炎及慢性C型肝炎，是引起肝癌的主因，約有60％至70％是B肝引起，20％是C肝引起，初期的肝癌通常沒有明顯症狀，往往在晚期，或局部症狀明顯時才被診斷出來，因此又被稱為「沈默殺手」，小的腫瘤只能靠影像檢查來偵測，所以定期檢查很重要的。
肝癌常見的症狀包括「右上腹部悶痛不適」，有時會出現傳到肩膀的輻射痛，其餘症狀包括噁心、嘔吐、食慾變差、疲倦、發燒、體重減輕等都可能發生。
不只B肝、C肝 「脂肪肝」也是高風險
除了B肝、C肝帶原者，邱展賢強調，近年來飲食結構、生活習慣的改變，因「脂肪肝」演變為肝癌的患者也有增加趨勢，多數都沒有症狀，脂肪肝是指攝取的食物超過身體能處理吸收的量，多餘的脂肪堆積在肝臟，當堆積的比例超過肝臟的5%，就會稱為脂肪肝，脂肪肝若合併肝功能異常，脂肪肝炎、肝癌的機率也會大幅提升。
🟡「脂肪肝」常見原因
1、體重過重
2、高血糖、高血脂
3、飲酒
4、甲狀腺功能低下
邱展賢提醒，想改善脂肪肝應先治療誘發病因，如糖尿病、高血脂等，並進行體重控制與養成運動習慣，少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物，養成運動習慣更重要，應從自己能負荷的運動做起，少量逐漸增加至一週5次，每次30分鐘，同時避免快速減重。脂肪肝是可逆的疾病，積極的調整生活飲食習慣，控制體重，脂肪肝才可以改善，並避免衍生肝癌的風險。