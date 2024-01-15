最強地方諸侯下一步接閣揆？陳其邁否認：我會做到最後一天
民進黨在高雄市拿下超過79萬票總統票，大幅領先侯友宜的47萬票，32萬票的差距是全國各縣市最大，加上高雄八席立委全壘打，對於高雄開出如此亮眼成績單，身兼賴清德高雄市競選總部主委的高雄市長陳其邁儼然成為最強地方諸侯，甚至被外界點名是可能的下一屆行政院長人選，陳其邁今（15）日強調「我會做到最後一天」，這是他競選連任時跟市民朋友的承諾。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁說「我會做到最後一天」，閣揆是總統的職權，高雄現在有很多的重大建設，在任內包括像捷運的工程，以及交大、清大的設校，這個對於人才的培育，以及像半導體的產業聚落，以及解決年輕人的社會住宅等等這些重大的建設，其實都迫在眉睫，一直在跟時間賽跑，也不能有所蹉跎，他一定會在這4年的任期裡面，努力用盡所有的力氣，讓高雄更好，所以其他都不是考量。
至於有沒有推薦人選？陳其邁表示，這個是總統的職權，還是要尊重總統他在組閣裡面，對於方方面面各種不同的考量來提出好的人選，他也相信賴總統一定也會提出一個最好的閣揆的人選，當然希望閣揆要多照顧高雄，來平衡整個區域的均衡發展。
高雄八席立委全壘打，外傳已有立委開始在布局下屆市長，陳其邁則認為，選舉剛結束，高雄市民都在這次投票做了一個智慧的決定，也給8席的民進黨立委機會，希望他們能夠在國會努力的顧高雄建設跟預算。
當然在市長選舉裡，大家對於高雄市的未來願景都有不同意見，但是選舉也剛結束，也應該是要好好做事情的時候，應該先把立委的工作做好，這也是選民的一個期待。