人物／自稱狂熱革命者無懼生死 施明德曾2度獲諾貝爾和平獎提名
被譽「台灣曼德拉」的施明德於今（15）日逝世，享壽83歲，回顧40多年前「美麗島事件」，施明德擔任總指揮，遭捕入獄後分別被判處死刑與無期徒刑，最後前總統李登輝於1900年宣布判決無效後出獄，累計坐牢時間近26年，有多本著作回顧當年淪政治犯的心路歷程，為推翻專制政權追求、自由民主的精神，曾2度獲提名諾貝爾和平獎，並榮獲人權終身成就獎等獎項，回顧狂熱革命家的歲月，為台灣民主化寫下重要里程碑。
記者陳威叡／台北報導
回顧40多年前影響台灣民主化甚遠的「美麗島事件」，1979年施明德與黨外人士成立《美麗島》雜誌社，冒著入獄的風險，從事黨外行動並發行雜誌，更企圖成立「沒有黨名的黨」來突破黨禁，最終仍遭到國民黨政府鎮壓，當時擔任總指揮的施明德逃亡26日後遭捕，原先被判處死刑，最終政府在國際壓力下改判無期徒刑。
1990年，前總統李登輝宣布美麗島當時判決無效，施明德出獄後加入民進黨，更曾任黨主席，2000年陳水扁勝選總統，在民進黨首度取得政權之際，施明德以推翻國民黨政權的夢想已經實現為由，因而退出民進黨。
施明德一生中累計坐牢時間近26年，生前出版多本著作，回顧當年淪政治犯的心路歷程，也曾參與《珍藏美麗島》口述美麗島歷史，說明當年歷史的真相，獲當年金鼎獎；此外為推翻專制政權追求、自由民主的精神，曾2度獲提名諾貝爾和平獎，並榮獲鄭南榕紀念獎、郭雨新紀念獎、中國傑出民主人士獎與人權終身成就獎等獎項等。
坐牢的時間長達四分之一世紀，不容自己在當時社會苟且偷生，施明德為理想主義赴湯蹈火，被譽為「台灣曼德拉」，因美麗島事件入獄期間，長達4年7個月的絕食中，被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次，回顧狂熱革命家的歲月，無疑是民主化的重要參與者，為台灣寫下重要里程碑。