NBA／灰熊再傷Desmond Bane！全隊剩8人可用　美媒：這隊被詛咒了

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本季Bane為灰熊出戰37場，場均能夠得到24.4分4.6籃板5.3助攻1.03抄截，投籃命中率47.4%，三分球命中率38.4%。去年夏天，他才剛和灰熊隊簽下一紙5年2.07億美元的大合約。
灰熊目前的傷兵滿營，除了Bane和Morant之外，大前鋒Jaren Jackson Jr.，因膝傷進入每日觀察名單；中鋒Steven Adames，因右膝前十字韌帶斷裂缺陣；Santi Aldama，左膝挫傷；Brandon Clarke，左阿基里斯腱斷裂；Derrick Rose，左腿筋拉傷；Marcus Smart，右手無名指關節破裂。
記者Keith Smith檢查灰熊隊現有可以出戰的名單，發現只剩下：Jacob Gilyard（雙向合約）、Gregory Jackson II（雙向合約）、Luke Kennard、John Konchar、David Roddy、Xavier Tillman、Ziaire Williams、Vince Williams等8人。
另一名知名記者Farbod Esnaashari則感慨道：「這賽季的灰熊，絕對是我見過的NBA球隊中最受詛咒的賽季。」灰熊目前戰績為14勝25敗，排名西區第13名，僅好過重建中的拓荒者和馬刺。