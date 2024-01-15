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NBA／灰熊再傷Desmond Bane！全隊剩8人可用　美媒：這隊被詛咒了

▲NBA曼菲斯灰熊隊稍早宣布，球隊先發後衛Desmond Bane在比賽中不慎造成左腳踝三級扭傷，預計將在6周後進行複查。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA曼菲斯灰熊隊稍早宣布，球隊先發後衛Desmond Bane在比賽中不慎造成左腳踝三級扭傷，預計將在6周後進行複查。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA曼菲斯灰熊隊稍早宣布，球隊先發後衛Desmond Bane在比賽中不慎造成左腳踝三級扭傷，預計將在6周後進行複查。不久前球隊主控Ja Morant才因為右肩盂唇撕裂，而必須動刀，本季報銷。如此，他們只剩8人可用，慘烈的傷兵情況，也讓美媒無奈地稱灰熊這個賽季是被「詛咒」了。

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今年開季，灰熊就因為Morant的禁賽而走得很不順，好不容易等到他回來，結果只打了9場就因為右肩傷勢而報銷。今天又傳出身為球隊主力得分手的Bane也受傷，而必須休息一個半月，如此看來他們這個賽季可能得提前放棄了。

本季Bane為灰熊出戰37場，場均能夠得到24.4分4.6籃板5.3助攻1.03抄截，投籃命中率47.4%，三分球命中率38.4%。去年夏天，他才剛和灰熊隊簽下一紙5年2.07億美元的大合約。

灰熊目前的傷兵滿營，除了Bane和Morant之外，大前鋒Jaren Jackson Jr.，因膝傷進入每日觀察名單；中鋒Steven Adames，因右膝前十字韌帶斷裂缺陣；Santi Aldama，左膝挫傷；Brandon Clarke，左阿基里斯腱斷裂；Derrick Rose，左腿筋拉傷；Marcus Smart，右手無名指關節破裂。

記者Keith Smith檢查灰熊隊現有可以出戰的名單，發現只剩下：Jacob Gilyard（雙向合約）、Gregory Jackson II（雙向合約）、Luke Kennard、John Konchar、David Roddy、Xavier Tillman、Ziaire Williams、Vince Williams等8人。

另一名知名記者Farbod Esnaashari則感慨道：「這賽季的灰熊，絕對是我見過的NBA球隊中最受詛咒的賽季。」灰熊目前戰績為14勝25敗，排名西區第13名，僅好過重建中的拓荒者和馬刺。

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