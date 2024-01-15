立院龍頭選舉！民眾黨要求承諾四大國會改革 趙少康率先表態
2024總統暨立委選舉落幕，新一屆國會將在2月1日就任開議，民眾黨立院黨團今（15）日舉行記者會，不分區立委當選人黃國昌表示，請有志競逐立法院長者先交代國會改革藍圖，具體回應民眾黨提出四大承諾。對此，戰鬥藍領銜人趙少康逐條提出主張，強調陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會。
記者林怡昕／台北報導
今天上午民眾黨召開記者會，提出國會改革的四大主張，要求兩大黨回應後再決定支持對象，包含一，承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度，二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」，三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，四，立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。
趙少康主張，第1項國會的聽證調查權，應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。此外，還該同步修改遊說法，所有說客不可掛名立法院助理，個別委員助理遮蔽個資後公開。行政部門受到立委關說、關切，有義務一週內通報政風單位，並於三個月內公開紀錄。最後，個別委員向行政部門索資，經適當遮蔽後，三個月後公開。
趙少康再指，第2項人事同意權，可以支持強化審查機制，第3項「立委利益迴避規範」，可以支持修法強化並設立罰則，第4項立法院經費使用公開透明，每季召開立院經費使用會議與紀錄，公開上網。
趙少康最後認為，陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定。