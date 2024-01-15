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藍營青壯派發難要朱立倫下台　蔣萬安：要團結一致加倍努力

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市府提供）
▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市府提供）

記者邱新博／台北報導

2024大選結束，國民黨前發言人蕭敬嚴點名黨主席朱立倫，做為總教練必須對戰績負責，指朱立倫應請辭負責，國民黨青年團前總團長田方倫也點名趙少康，盼趙扛起國民黨大旗。台北市長蔣萬安今（15）日首訪時回應，過去這段時間大家都很努力，包括朱立倫，最重要的還是要團結一致，好好監督中央施政。

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蔣萬安表示，國民黨內在歷經這次選舉後，都會好好來反思與反省。而過去這段時間，包含朱立倫在內，大家都非常努力，因此現階段最重要的時間點是2月1日立法院就要開議，也面對正副院長的選舉，希望所有當選的立法委員團結一致，好好在接下來四年監督中央的施政。

蔣萬安說，還是要向新北市長侯友宜、趙少康，以及這次所有付出的縣市首長，所有參選的立法委員，以及所有對國民黨投下信任票的民眾，表達最大的感謝。2024年國民黨再次成為國會的最大黨，仍會持續反思改進持續加倍努力。

蔣萬安提及，有六成的民意並沒有對執政黨投下信任票，也希望總統當選人賴清德能夠更加重視多數民眾的聲音，國民黨也必須更加地團結一致，持續反思怎麼樣能夠為民眾擘畫更好的未來，以及贏得年輕朋友的信任，這些都是國民黨目前都要來努力規畫的。

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