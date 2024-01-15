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她體重不受控胖到114公斤，竟是多囊惹禍！　「１治療」助自然懷孕且無復胖

▲她體重不受控胖到114公斤，竟是多囊惹禍！　「１治療」助自然懷孕且無復胖
▲她體重不受控胖到114公斤，竟是多囊惹禍！　「１治療」助自然懷孕且無復胖

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】當年23歲的何小姐，到了20歲左右，體重卻不受控制地攀升，最重時達到114公斤，身體質量指數(BMI)是42 kg/m2。因而尋求醫院減重特別門診的幫助，接受了「腹腔鏡袖狀胃切除手術(縮胃手術)」。在經過手術後的半年內，藉由自身的努力及手術的協助，成功降至59公斤，達到了理想體重。

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令人振奮的是，曾經一年沒有月經，使用藥物也還是不規則的「多囊性卵巢症候群」，在手術後半年也得到改善，月經週期變成規則，甚至在一年半後自然受孕，產後也無明顯復胖。

「多囊性卵巢症候群」易胖難瘦　是不孕的元凶之一

奇美醫院代謝減重中心暨一般及消化系外科主治醫師林逸峯指出，隨著不孕症問題的日益嚴重，多囊性卵巢症候群是造成無排卵性不孕的主要原因之一。多囊性卵巢症候群的病人通常有月經不規則(週期少於21天或多於35天)、超音波下卵巢有大於12顆小卵泡與雄性激素過高等現象，目前多囊性卵巢症候群的疾病機轉並不清楚，但普遍認為跟內分泌有關，主要是胰島素的功能不佳，所以多數病人有代謝症候群，其中約有60%合併有肥胖問題，而這些病人在體重減輕後，多囊性卵巢症候群通常都會獲得改善。

減重手術針對肥胖症　可降低近九成死亡風險、緩解糖尿病

在臨床上，「減重手術」對於肥胖症病人而言是有效且持久的治療方式之一。林逸峯說明，在15年內可減重達27%，因肥胖問題導致的死亡相對風險降低89%。高達76.8%的第二型糖尿病病人經過減重手術後得到解決，與常規治療比較，減重手術後兩年的糖尿病緩解率是75%至95%。減重手術可解決或改善62.5%的高血壓病例，並可降低心肌梗塞的風險。

近期研究證實，多囊性卵巢症候群合併肥胖的病人相較於使用常規藥物治療有15%病人得到改善，接受減重手術的病人有將近80%的機會達到月經規律，且懷孕機率更將近兩倍，顯示減重手術在多囊性卵巢症候群合併肥胖的病人中是有幫助的。然而，對於以減重手術來治療多囊性卵巢症候群的可行性，仍需要更多深入的研究。

生活型態改變效果不佳　才考慮藥物治療、減重手術

林逸峯強調，減重手術並不是所有醫師會推薦給病人的第一選擇，首次就醫時，醫師與病人會以醫病共享決策(SDM)方式，和病人討論減重方針(飲食/運動、藥物及減重手術)進而提升病人減重動機，接著由營養師給予個人化飲食課程規劃；此外，除了營養介入，還需要加上運動輔助，以提升減重效果。

目前衛生福利部中央健康保險署對於減重手術的標準是，BMI大於37.5 kg/m2或是32.5 kg/m2，並合併有肥胖相關疾病(如糖尿病)。此外，減重手術仍有風險，可能會有流血、傷口感染、潰瘍、營養缺乏等併發症，病人需經過醫師仔細評估後，才可進行手術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60554

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