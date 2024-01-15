Novavax供應告急！羅一鈞籲別乾等 莫德納也有XBB疫苗
2023年底到貨的Novavax XBB.1.5疫苗中，有部分因為保存溫度異常、需要原廠換貨處理，或由衛福部食藥署再次檢驗，造成供應延遲，除基層醫療院所外，各醫學中心也陸續出現Novavax XBB.1.5疫苗告罄的情況。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，莫德納疫苗供應正常，且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，近期新冠肺炎疫情增溫，民眾接種疫苗的意願也大幅提高，上週五（1月12日）的單日接種人次首度超過3萬、達3萬4883人次，創9月底開打以來單日新高，其中莫德納XBB疫苗當日接種數，也以2萬4236人次創開打以來次高、Novavax XBB疫苗當日接種1萬0674人次則是開打以來最高。
然而，近期有醫療院所公告，因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務，羅一鈞說明，目前第一批剩餘庫存仍有8萬8790劑，待食藥署完成第二批檢驗審查皆合格後，預計下週可配送16萬4700劑。
羅一鈞也提醒，莫德納XBB疫苗供應及庫存均充足，尚約有450萬劑，因應新冠疫情高峰預估將落於春節前一週（1/28-2/3），如民眾無法預約到Novavax XBB疫苗，建議優先選擇一樣安全有效的莫德納XBB疫苗接種，才能及時防範疫情對自己的健康威脅。