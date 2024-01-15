躺槍？中國南開大學傳播院長遭傳「與蕭美琴交往」　本人急撇清

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在總統大選期間，微博瘋傳指稱，名為劉亞東的中國留學生約在1993年在美國與第16任中華民國副總統蕭美琴有過一段兩年的戀情。就連維基百科上的資料也被加註此事。
對此，劉亞東14日在微博發出聲明表示，自己在1994年至1999年間確實曾在美國工作，但地點不是在哥倫比亞大學學習，在美期間以及回國以後，都不曾接觸過蕭美琴，「談戀愛」更是無䅲之談，純係張冠李戴，以訥傳訌。希望維基百科以及其他在網路上造謠和傳謠的人好自為之，本人保留追究其法律責任的權利，特此聲明。
南開大學院長劉亞東是前《科技日報》總編輯，曾任駐聯合國及紐約首席記者。攻讀清華大學工學學士、碩士，北京大學法學博士。1992年開始在《科技日報》工作，著有《新聞眼看美國》、《圈點每日環球科技》等著作。
《星島日報》報導指出，蕭美琴在2000年仍是陳水扁「總統府顧問」曾陷入緋聞案，當時被指前男友劉亞東是鄧小平的翻譯，於紐約某大證券公司主管亞洲事務。而劉亞東越洋接受台媒訪問，承認自己的確曾在中國外交部任職4年，不過根本不是鄧小平的翻譯﹐更指台灣政壇「人身攻擊蕭美琴，非常不道德」。
據報導所言，蕭美琴確實有名中國前男友叫做劉亞東，但南開大學院長的劉亞東因為有駐美經歷，因此「躺著中槍」。
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