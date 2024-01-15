小紅老師再曝NONO性騷4受害者！3案提再議：我們沒有要這樣就算了
藝人NONO（陳宣裕）去年6月遭網紅「小紅老師」指控性騷擾，引起多名有相同經驗的受害者提告，最後10起訴訟裡，其中3罪因罪證不足不起訴，NONO的恩師許效舜甚至預言他會撥雲見日，似乎能順利脫身官司，但小紅老師不服結果提起再議，她今（15）日再度發聲，曝光新的4名受害者情節，標記「性騷性侵不能合理化」、「我們沒有要這樣就算了」、「免錢性侵換免錢牢飯」，不打算輕易讓NONO擺脫牢獄之災。
記者江芷稜／綜合報導
演藝圈Metoo風波爆發，NONO始終沒有認罪，小紅老師表示，3案沒有起訴，決定聲請再議，「我們無法接受女孩們的勇敢，沒有得到公平正義，卻只剩下二度的心理傷害，受害者遠比大家想像的還多，不只我公布過的那些！」她表示，比起其他加害人，NONO是侵犯最多女性被害人，手法也最為大膽可惡的智慧型犯案者，「比秦偉還要狡猾」，卻連一句道歉也未曾說出口。
她透露，NONO接受偵訊時還說出「沒印象，我沒做過，不知道，我按摩只會去腳底按摩！」所以再度公布未曾曝光過的受害者，包含店名、路名，希望能喚起對方回憶，根據她與受害者的對話紀錄，指控NONO對按摩院的美容師下手，載著受害者到河堤就發生性行為，但對方已為人妻，有了自己的家庭，所以不願意曝光。
由於，小紅老師去年捲入官司後遭逢母親病逝，一度難走出喪母之痛，加入蒐集證據不容易，性騷案過於久遠，導致3起案例不起訴，外界原以為她會對於性騷官司鬆手，不再繼續追究，但她表示不會輕易放棄，強調「我們沒有要這樣就算了」，要把NONO繩之以法，讓他吃免費牢飯。
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