張斯綱、凌濤和楊智伃3人被判拘役 國民黨發聲了：繼續上訴
國民黨北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃2022年，直指時任農委會主委陳吉仲論文抄襲，陳為捍衛學術名譽提告三人誹謗，台北地院今（15）日判決出爐，陳吉仲勝訴，張斯綱、凌濤、楊智伃等人判拘役50天到55天不等。對此，三人共同聲明，喊話將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規。
記者林怡昕／台北報導
針對113年1月15日台灣台北地方法院審結張斯綱、楊智伃與凌濤前年指控前陳吉仲以往的報告涉大幅度抄襲，遭依散布文字誹謗罪判拘役得易科罰金一事，國民黨指出，為統一回應社會大眾之詢問、關心，三人發布共同聲明。
國民黨表示，因目前尚未收到判決書尚無從知悉法院認定的詳細原因，惟三人對於法院判決結果深感遺憾，三人於記者會上所為言論均秉事實說話，且陳吉仲當時貴為農委會主委掌管國家農業發展方向，其言行與計畫承攬本應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。
國民黨再指，民主多元社會本應容許各種價值判斷，由言論之自由市場機制，使真理愈辯愈明，以避免人民因恐有侵害名譽之虞，無法暢所欲言或提供一般民眾亟欲瞭解或參與之相關資訊。
國民黨説，今日該判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量，因此除了對判決感到遺憾之外，三人後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。