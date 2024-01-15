專門騙年輕人！IG假粉專「操作模式」曝光　苦主勸世：噴了好幾萬

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原PO隨後解釋這種「詐騙帳號」的操作模式，設立初期它們會先以某個主題發文，例如搞笑哏圖、狗貓、動物等等，等粉絲數累積至一定量時，就位開始舉辦限時抽獎，要求追蹤者們獲得抽獎資格，迅速擴張能見度，但抽獎活動並非公開透明，「中獎帳號，但多數都是短期內辦的帳號」。
「詐騙帳號」的下一個階段則是開始有真實生活的出現，會不斷發照片出遊、吃美食，然後會有各種私訊的對話，討論怎麼賺錢、職業收入等，最後的收尾階段則是開始發運彩操作內容，吸引粉絲跟單賺錢，需支付費用才能得到資訊。
原PO隨後苦勸：「看到這些大家其實可以直接退追了，我自己就是過來人，也跟了幾萬塊，還好中間自己停住了，但從那刻起我才知道，為什麼愛賭博的人會一直賭下去，因為人心裡總是會想搞不好可以翻盤，把之前的加倍賺回來，或減少自己賠錢的金額，殊不知根本沒辦法脫離這個坑，只會越挖越深」。
專騙年輕人的IG假帳號操作模式曝光後，也吸引大批苦主回應：「這種都是賺粉絲後轉手賣帳號的」、「之前有個專Po美女帳的，本來超正常，某一天開始限動都是運彩跟單賺很多錢的」、「這種帳號真的很扯，會盜用各種貓狗的圖，我告知了主人，結果主人反應的留言還被刪」、「自己有在經營服飾ig，一堆詐騙的會來問發文一次有5000以上，真的都在害人」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。