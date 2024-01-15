小心破財！電子煙、加熱菸處分579件 網路疑似違規3大平台佔9成
《菸害防制法》於2023年3月完成修法，規定全面禁用電子煙、加熱菸則須經健康風險評估，而目前尚未有通過評估的產品，因此相關使用均屬違法。衛福部國健署表示，截至112年12月31日止，已開立處分書579件；疑似網路違規方面，則以Facebook、Instagram及露天拍賣等平臺佔大宗。
記者林志怡／台北報導
國健署說明，自《菸害防制法》修法通過後、截至112年12月31日止，實體稽查及網路稽查合計27萬餘家件次，查有違法行為經完成行政程序，開立處分書579件（依行為人或商家數統計，電子煙129件、加熱菸219件、使用電子煙或加熱菸231件），裁罰金額合計新臺幣3343萬元整。
針對網路查緝方面，國健署與地方衛生主管機關針對網路平臺及網路社團，如「蝦皮購物」、「露天拍賣」、「旋轉拍賣」、「MOMO」、「Instagram」、「Facebook」、「PChome」、「Youtube」、「Dcard」、「7-11賣貨便」、「全家好開店」以及自架網站等進行稽查。
國健署說明，自112年3月22日至同年12月31日止，網路監測疑似違法案件超過7成集中在Facebook、Instagram及露天拍賣等平臺，此3個平台近3個月案件數占比甚至高達9成，後續將持續監測及稽查違法者，並移請衛生局裁處。