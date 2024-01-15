澳網／Novak Djokovic追逐GOAT：24座大滿貫得主今年的3大目標

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由於已經沒有人比他舉起過更多的大滿貫單打獎盃，而且Djokovic保持著多項個人紀錄，他在這項運動萬神殿中的地位已經確定。那麼他在2024年以及職業生涯的剩餘幾年裡，還可以挑戰那些其他成就呢？
成為史上第一位擁有25座大滿貫的球員
雖然Djokovic是有史以來最偉大的球員已經很難反駁，但如果他能超越澳洲傳奇女將Margaret Court，將能有助於他將此事的爭議聲完全抹平。與所有頂級球員一樣，Djokovic重視大滿貫賽事，並常對個人行程進行微調，以在最重要的賽事中達到巔峰。
自2021賽季開始以來，他在參加的10場大滿貫賽中贏得了7場。這種統治地位使他超越了同時代的Roger Federer、Rafael Nadal和Serena Williams，與Court同以24冠並列史上第一。
Djokovic已經是澳網10冠王，他有機會在今年將自己在墨爾本公園所獲得的冠軍數字繼續提升，他自2018年以後就沒有在此輸球過。
「在澳洲的土地上，我總是發揮出最好的水平。」Djokovic稱他的手腕傷勢已經好了許多。若他能在澳網再次登頂，25冠將使他到達前無古人之處。
獲得奧運金牌
2016年，在里約奧運網球男單賽事首輪輸給阿根廷選手Juan Martin del Potro後，Djokovic在走出球場時淚流滿面；2020年東京奧運四強，他負於德國選手Alexander Zverev，外界也能感受到他的沮喪之情。
雖然奧運金牌並非是職業網球選手最在乎的榮譽，但對於Djokovic這種等級的選手來說，它卻有如皇冠上的明珠一般，能夠增添自己生涯榮譽的成色。
如果Djokovic能在2024 年巴黎奧運會上奪冠，他將成為繼Steffi Graf、Andre Agassi、Serena Williams以及Rafael Nadal之後，第4位完成職業生涯「金滿貫」的單打選手。
其中Graf在1988年橫掃所有大賽冠軍，包括4大滿貫賽和奧運冠軍，成為唯一一位實現年度「金滿貫」的球員。Djokovic自然想成為男子單打球員唯一做到這件事的人，他直言：「這絕對是今年的最大目標之一。」
「這將是一個非常擁擠的賽程，從運動中最慢的場地到最快的場地，再回到最慢的場地——紅土、草地、紅土，然後是硬地。顯然，這將是這個賽季中對競技水準要求很高、且充滿挑戰的一個時刻。」
Djokovic在2008年北京奧運會上獲得銅牌，在2012年倫敦奧運會和2020年東京奧運會上獲得第4名，但在2016年里約奧運會首輪出局。
實現「年度大滿貫」
長期以來，Djokovic一直試圖超越Federer和Nadal，成為有史以來最偉大的男子球員，如今他幾乎已經做到了。而若要更進一步甩開兩位競爭者，年度大滿貫將是無可爭議的方式。
1969年，澳洲偉大的球星Rod Laver成為自公開化年代開始以來，唯一一位在同一年贏得澳網公開賽、法網公開賽、溫布頓網球錦標賽和美網公開賽冠軍的男子。
Djokovic過去曾多次接近這項成績，2021年他贏得了澳網、法網和溫網冠軍，但在美國網球公開賽決賽中被Daniil Medvedev給擊敗，差了臨門一腳。他還曾在另外三年（2011年、2015年和2023年）單年度贏得了3個大滿貫賽冠軍。
對於成就這項偉業，Djokovic顯得信心滿滿，「對某些人來說，這可能看起來不現實或不可能；對某些人來說，說這些可能顯得我很傲慢。但當我身體健康時、當我處於巔峰狀態時，我知道我可以贏得任何大滿貫或任何錦標賽。我清楚這一點，所以我不害怕說出來。」
去年季末第7次奪得ATP總決賽冠軍，讓Djokovic成為該項賽事的紀錄保持者。此外他保持世界第一的時間已經接近400周——這比史上任何男性或女性運動員都來得長。
有一項重要記錄目前還不在他手上，美國名將Jimmy Connors在1972年至1989年間贏得了109個ATP巡迴賽冠軍，這一記錄從未被打破。Federer以103排第2，Djokovic目前已經贏得了98個巡迴賽級別的冠軍，超越前兩者也將會是他未來的目標。