GFRIEND前成員Yerin被朴娜勑推坑：我要吃意麵 見到台灣歌迷爆哭
韓國女團GFRIEND前成員Yerin（鄭睿隣）首度隻身訪台會粉絲，舉辦《YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI》見面會，她心心念念台灣WOORIN（粉絲名），興奮表示2024年的起點就能來台與大家相見感到特別開心，更在台上突然以標準中文甜喊「我要吃意麵！」，原因則與《我獨自生活》的朴娜勑有關。
記者陳雅蘭／綜合報導
Yerin一抵台即投入演出準備，還抽空接受媒體訪問，Yerin覺得台北氣候比韓國溫暖，感到非常自在，「台灣用很溫暖的空氣迎接我，覺得很謝謝。」 她被朴娜勑在節目中《我獨自生活》品嚐意麵的場景吸引，許願這次來台一定要吃到意麵，更馬上學會「我要吃意麵」的中文，還舉一反三馬上回句「我要喝珍奶」，語言天分可見一斑。
Yerin今年聽到的第一首歌是2NE1的《I AM THE BEST》，她認為自己最「I AM THE BEST」的才能，其實是畫人像與煮出好吃的泡麵，也不擔心吃完泡麵隔天會臉腫；然而至今仍有廣大粉絲的支持，也讓Yerin深感這就是她的「BEST」。
見面會上，全場粉絲高舉黃色笑臉手燈，Yerin身著《Bambambam》MV的短版洋裝，以《ARIA》、《Summer Charm》等作品登場，除了表演，還準備小遊戲與福利環節。粉絲也為了她準備驚喜，台下高舉「睿隣在的任何地方，WOORIN都在」的應援手幅，Yerin感動落淚表示：「真的很感謝大家給我的支持，希望在新的一年，粉絲們可以表現得比任何人都更好。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道