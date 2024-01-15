屏縣竹田鄉衛生所重建動土　改善偏鄉醫療環境

屏東縣竹田鄉衛生所，建立於民國71年，歷經歲月，現有空間已不敷使用。為提供鄉民更優質的公共衛生與醫療服務，縣府編列9千3百萬元進行全面重建。今（15）日由縣長周春米、鄉長吳振中等各界代表參與的動土典禮，預計將於114年完工啟用。
記者莊全成／屏東報導
周春米指出，竹田鄉是客家的中堆、客家重鎮，人口約1萬6千人，其中65歲以上老年人口高達25%。由於現有衛生所老舊，縣府決定投入9千3百萬元進行全新建築的規劃。新建的衛生所將採用淺色日式風格，樓高兩層，不僅提供辦公室和服務場域，還特別增設長照區，包括身障日照中心，以方便身障長輩獲得更貼心的照顧。
周春米表示，近年來疫情發生，凸顯了衛生所對鄉鎮的重要性。目前，屏東計畫8個衛生所進行重建，相關經費已經與中央協商中。呼籲剛當選屏南立委的徐富癸協助屏東縣府追蹤進度，爭取經費到位，以減輕縣府的負擔。
竹田鄉衛生所的新建工程位於現址對面，佔地約1,610平方公尺，總樓地板面積約1,232平方公尺。其中，一樓將提供衛生所服務空間，而二樓將設有衛生所會議室及辦公室。整體規劃不僅致力提升醫療保健門診友善就醫環境，同時結合身障日照中心，為身障者提供完整的長期照護服務。未來全新的竹田鄉衛生所將憑藉全新的軟硬體設施及優質的專業人力，提供多元的醫療保健服務，為鄉民眾打造更優質的健康醫療照護服務及樂齡生活環境。