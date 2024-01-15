NBA／勇士若貿然交易、恐只有Siakam半年的使用權 沃神分析情況
有關多倫多暴龍一哥Pascal Siakam的交易傳聞四起，其中金州勇士也是潛在追求者之一，但對於勇士能否順利拿下這位優質前鋒？根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski的說法，勇士必須先解決薪資問題，才有機會交易來Siakam。
記者張志宇／綜合報導
Adrian Wojnarowski昨（14）日在節目《NBA Today》中談及有關Pascal Siakam的交易消息，他分析表示，「勇士其實在這幾年對Siakam十分感興趣，但勇士在做出這筆交易時，得先思考該如何處理高額的團隊薪資，因為今夏Siakam將成為自由球員，若勇士順利交易來Siakam，勢必得清出團隊薪資，並在今年季後以頂薪將其續約，否則就只能得到他半年的使用權。」
Wojnarowski在節目上同時也強調，「這並不只是勇士所面對的問題，只是想交易來Siakam的球隊，都必須做好開出頂薪的準備，因為他很有可能會在球季結束後，選擇投身自由市場，尋求職業生涯的最後一份大約。」
203公分Pascal Siakam本季至今共出賽33場，場均能貢獻22.3分6.3籃板5助攻，投籃命中率為52%，且除了自主進攻還有持球創造空間能力，Siakam的策應能力也十分突出，擺在任何一支想要爭冠球隊，都是最完美的爭冠拼圖。