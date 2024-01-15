特企／年終開獎！存年終選哪家數位帳戶？「將來」讓你將來龍有錢

年終獎金存哪間銀行賺最多？現在存將來、將來享逾1400元利息
比較近期討論度最夯的幾間數位帳戶活儲利率，於2024一月份開戶的新朋友，年終奬金20萬存進去3個月期間，把錢放在「將來銀行」最高可拿到約1,418元利息，在活儲數位帳戶中頗為突出。
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為此，就有許多網友留言提到，「將來銀行」還有每月線上跨轉66次、ATM跨提6次、ATM跨存1次免手續費，加一加每個月最多就能省下$1,095元(15元x73次)，對於時常需要線上跨轉繳費、跨行領錢的用戶真的十分便利。
龍年想富就開戶！2024高利活儲推薦將來銀行，享20萬內最高3.5%，1元就起息！
以目前銀行數位帳戶優惠銳減的趨勢來看，無論是已經拿到年終獎金還是尾牙抽中大獎的朋友，都很推薦選擇高利、可靈活調度資金的活儲帳戶。
特別是將來銀行現在推出「一率雙享、將來富」新春優惠活動，即日起立即開戶，新戶均享5萬元以內1%活儲利率，5~20萬元3.5％優利活儲利率：將來既有戶則享有5萬元以內1%活儲利率，5~30萬元1.5％優惠活儲利率。有別於他行紛紛改變存款起息金額，將來銀行無論新舊戶皆為1元起息，讓大家隨存隨享，財運滿滿的「將來富」人生。
還在煩惱今年的年終獎金要如何運用，才能快速放大？2024就從「將來」開始你的存錢人生，讓你天天「龍」有錢！
將來銀行為台灣三家劃時代純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，以金融與科技的專業，致力讓財務的事變簡單。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。