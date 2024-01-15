非首次斷交！諾魯2002年轉向中共建交 沒拿到援助「又與台復交」
太平洋地區邦交國諾魯共和國，在今（15）日稍早宣布與我國斷交，並承認中華人民共和國，轉向與中國大陸建交；其實這並非諾魯首次與我國斷交，早在2002年7月21日，由於中國釋出重利誘惑，諾魯共和國選擇與中共建交，不過中共承諾的援助多未落實，2005年5月14日再與我恢復外交關係，如今又再因為中共介入與我國斷交。
記者孫唯容／綜合報導
諾魯政府稍早發布的正式聲明表示，為了諾魯共和國與諾魯人民的最大利益，政府將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則（One-China Principle），承認中華人民共和國（People's Republic of China）是代表中國的唯一合法政府，並尋求與中國恢復全面外交關係，該聲明顯示諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）為獨立國家，即日起與我國斷絕外交關係。
諾魯地處於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國，是世界上最小的島國和共和國，同時也是世界上面積第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡，產業主要仰賴磷礦出口，不過在磷礦逐漸枯竭情況下，諾魯政府仰賴外援。
諾魯在外交政策奉行國際現實主義，曾在2002年7月21日與台灣斷交，轉而向中國建交，2005年又因中共承諾的援助多未落實，在當年5月14日與我復交，並設立大使館。