諾魯斷交！蔡英文任內10國斷交 徐巧芯批：除了譴責中共有何作為
2024總統大選剛落幕，諾魯共和國在今（15）日由阿迪昂（David Adeang）發表全國談話，宣布承認中華人民共和國，正式與我國斷交，並尋求與中國恢復全面外交關係。對此，國民黨立委當選人徐巧芯在臉書痛批，蔡英文總統任內，中華民國邦交國斷了十國，「請問賴清德總統當選人，民進黨政府除了譴責中國大陸以外，你們有什麼實際的具體作為，能夠改善台灣的外交關係？」
記者孫唯容／綜合報導
2024大選落幕，民進黨候選人賴清德勝選，將延續綠色執政，豈料今天就傳出太平洋島國諾魯共和國將與我國斷交，徐巧芯在臉書質疑民進黨政府，更狠酸賴清德「一個認為中華民國是災難，中華民國憲法是災難的總統，會關心中華民國的邦交國剩下多少嗎？」
徐巧芯說，罵老共很簡單，「如果開一個比賽罵共產黨的直播，我可以跟你一起罵到天荒地老沒問題。但罵了以後，能夠改變什麼？就不會斷交了？就沒有戰爭風險了？」兩岸之間在賴清德就任以前，已確定已經往更糟糕的方向前進，區域安全也岌岌可危。
徐巧芯表示，未來在國防、兵役議題上，其他國家包含美日，應會要求台灣著力更多，避免戰爭來臨時其他國家要為台灣一起付出代價，但她仍然堅持，要有智慧的對話，維繫和平是一個政府的責任，賴清德過度「相信習近平」，以為他說2027不會打就真的不會，恐怕還是太天真單純了。