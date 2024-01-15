NBA／熱火要為Wade建立專屬雕像！Adebayo：未來我也想要有一座
邁阿密熱火（NBA）傳奇「閃電俠」Dwyane Wade，於2023年在偶像Allen Iverson的引薦下正式入主籃球名人堂，在今（15）日熱火也在主場為Wade舉行入選名人堂慶祝儀式，其中熱火總管Pat Riley就表示，「球隊將在今年為Wade在Kaseya中心，建造一座高8英尺（約2.3公尺）的雕像。」其中熱火主力中鋒Bam Adebayo也在受訪時透露，「當我看到 Riley承諾Wade時，我想的是未來我也想要有一座。」
記者張志宇/綜合報導
熱火總管Pat Riley在球場公開演講時透露，「早在Dwyane Wade在2020年退休時，我就和他說你是這支球隊永遠的門面，這是認真的，Wade是一座偉大的燈塔，不僅照亮了球隊，更照亮了整個邁阿密，我已經想不出比雕像更好的、銘記他的偉大的方式。」
對於Dwyane Wade將擁有屬於自己的雕像，主力中鋒Bam Adebayo受訪時直言，「Wade是一位偉大的球員，他引領了邁阿密，他是熱火的傳奇，當我聽到 Riley承諾Wade建立雕像時，我當時心想未來我也想要有一個。」Bam Adebayo可說是近年熱火自行培養的主力球星，生涯至今7個球季皆為熱火效力，共出戰446場，場均上陣29.7分鐘，能貢獻15.2分、8.6籃板、3.5助攻，曾在20-21球季與22-23賽季帶領球隊殺盡總冠軍戰。
在熱火隊36年歷史中，Dwyane Wade不僅陪球隊走過其中15年，熱火隊史至今奪下的3座總冠軍，全部都與Wade有關，且在總出賽數、上場時間、得分、投籃命中數、助攻、抄截等多項個人數據，Wade全都高居隊史第一，雖Bam Adebayo多項數據不及Wade，但相信只要 Adebayo能為熱火帶來一冠，勢必能加深他在熱火隊史中的地位。
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