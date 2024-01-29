堅持20年！悅氏2公升茶品調漲「CP值仍最高」

原物料價格年年上漲，老字號品牌也紛紛受波及「漲聲響起」。被網友稱為「喜宴最強飲料」的悅氏茶品，2公升大容量的特色，一直是家庭聚餐、朋友聚會必備茶品之一，被視為是CP值最高的產品，不過因整體經濟環境、原物料及物流運輸、包裝和人事成本等營運持續上漲，凍漲20年以上的悅氏2公升茶品系列宣布調漲，2024年3月1日起礦泉綠茶、梅子綠茶，由50元調整為59元。不過相較手搖杯或其他茶品，悅氏2公升茶品調漲後仍為高CP值飲料，距離上次調漲價格時間已隔20年，為使企業永續經營、維持高規格食品安全把關與產品品質，悅氏初心不變，持續努力帶給消費者最經濟實惠的飲品。
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有網友在網路上提出讓人難忘的「9款懷舊飲料」，其中就包括悅氏茶飲系列，還被稱為「喜宴最強飲料」，會這樣說不是沒有原因，悅氏茶飲系列設計2公升超大容量，一場聚會絕對夠一整桌的人一同享用，俗又大碗的CP值在物價飆漲的現在，就像是綠洲般的存在。悅氏表示，茶飲系列的設計初衷就是以分享概念發展，一樣價格容量大一倍，讓民眾有感經濟實惠，滿足所有公司聚會、家庭聚餐需求，因此早期除深受家庭喜愛，從事服務業及藍領階級也非常喜愛。
悅氏大容量同價格堅持了20年，因產品利潤低，需靠大眾消費者支撐市場量，悅氏採取薄利多銷策略，而消費者多數都以家管、公司採購、藍領階級服務業為主，因考量到多數消費族群為一般所得，加上大環境經濟不景氣，所以堅持20年來不漲價。
如今因為原料齊漲，不得已之下才宣布調漲。市售容量450至500ml，每100ml平均售價約為7元至7.7元；550至580ml，每100ml平均售價約為4.31至4.54元。以悅氏礦泉綠茶2000ml售價59元換算下來，每100ml平均售價僅2.95元，雖然調漲，但仍然是CP值最高的選擇，悅氏茶品2公升系列都是以傳統工法茶葉沖泡，真材實料，不會因為價格的變動改變產品的原始定位，消費者可以繼續放心飲用。