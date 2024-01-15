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安芝儇再拋震撼彈！「清純精靈」MINGO成夥伴：我是舞蹈天花板

▲台鋼啦啦隊再拋震撼彈，安芝儇的好友「清純精靈」MINGO（朴旻曙）也確定加入啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）
▲台鋼啦啦隊再拋震撼彈，安芝儇的好友「清純精靈」MINGO（朴旻曙）也確定加入啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

南韓「外掛女神」安芝儇今（15）日率領台鋼啦啦隊Wing Stars出席「出道亮相記者會」，除了帶來啦啦隊處女秀以外，還加碼拋出震撼彈，譽有「清純精靈」MINGO（朴旻曙）確定加入啦啦隊，成為Wing Stars的一員，並擔任隊上的應援總監，為台灣球迷展現「舞蹈界天花板」的魅力。

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Wing Stars啦啦隊15位成員將分為4個派系，「甜蜜系」、「軟萌系」、「活力系」、「療癒系」。目前正在努力學習中文的安芝儇，還在現場大方秀出台語，熱情地與大家打招呼：「大家好，打給賀！我是台鋼幸運女神安芝儇！」她說，從去年11月到現在，幾乎每個禮拜都來台灣，與台灣人越來越親近了，也希望大家叫她勝利女神。

▲安芝儇、清純精靈MINGO加盟台鋼啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）
▲安芝儇（左）的好友MINGO（右）今日正式加入台鋼啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）
安芝儇說，希望能將自己幸運帶給球隊，一直延續到今年球季的最後，「台灣作為我第一個進軍海外的地方，希望成為我第二個故鄉。」背號則選擇與台鋼雄鷹總教練洪一中一樣的2號，期許自己能像洪總看齊。

在記者會的最後，Wing Stars啦啦隊震撼宣布，「清純精靈」MINGO（朴旻曙）加盟，正式成為啦啦隊的一員，其甜美、活力又專業的性質獲得球團肯定，背號則為90號。此外，MINGO更在台上甜甜地笑說，「我會證明，我就是韓國啦啦隊的天花板。」隨著MINGO加盟後，勢必為台灣啦啦隊帶來新的活力。

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