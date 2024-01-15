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取材古老邪術！泰國電影《邪妓》將上映　揭露曼谷「娜娜區」秘術

▲泰國驚悚片《邪妓》取材自泰國古老的邪術儀式「金面娜娜通」，本片將在台上映。（圖／仲業文創）
▲泰國驚悚片《邪妓》取材自泰國古老的邪術儀式「金面娜娜通」，本片將在台上映。（圖／仲業文創）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國曼谷「娜娜區」以紅燈街聞名，而泰國驚悚片《邪妓》取材自泰國古老的邪術儀式「金面娜娜通」，描述一名性工作者住在貧民窟的老舊旅館，有一天聽信媽媽桑的建議，進行「金面娜娜通」儀式，希望招來好人緣、實現財富自由的願望，沒想到最終付出慘痛的代價。

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據悉，這部片結合泰國民間信仰和文化，因此觀影時會感到格外嚇人。曾以1999年版《幽魂娜娜》火紅的女星Sai Charoenpura再次重返銀幕，在片中飾演片中在妓院待了很長時間的媽媽桑。Sai直呼角色充滿挑戰：「如果觀眾看她的年齡和資歷，會覺得她應該要離開賣淫行業，因為以她的年紀可能沒有客戶會上門。但對於這個角色來說，貧窮是更可怕的，她靠著一張金面，鞏固了自己的財運。」

片中的「金面娜娜通」是泰國一種古老的儀式，傳說這個法事能夠吸引好人緣，不只可以讓自己人見人愛，還能夠充滿吸引力、魅力，進而吸引財富及好運靠近，甚至還會讓仇人轉而可憐及愛護你。因此，泰國的商人或藝人們都對此儀式有接觸或有興趣，女主角在接下電影時，便表示以前也有聽過這個儀式，而這部電影將展現泰國的多元面向，《邪妓》將於1月26在台上映。


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