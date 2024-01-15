曹西平抱怨通告費低！沈玉琳曝真實價碼　轉型暴紅入手5間房

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過歌手商演活動領高酬，若是為了宣傳作品上電視通告，就必須領公定的通告價1350元，就算是蔡依林、羅志祥這種大咖歌手也一樣，因為歌手上節目通告，算是免費宣傳，以宣傳的角度來說，獲得大量曝光，反而應該要付給製作單位宣傳費，所以製作單位提供宣傳機會，只會付1350元當作車馬費給藝人，到現在一直都沒有漲價。
而平時撐起綜藝節目的通告咖們，酬勞則不一定，端看個人的收視魅力、擅長才藝、話題獨特性、配合度而不同，他們上節目純粹製造效果，越能營造誇張議題，越能提高收視率越受歡迎，由節目製作人轉型成藝人的沈玉琳，曾在節目上透露，通告咖的酬勞一般都是落在6千至2萬不等，會依卡司而異。
由於沈玉琳說話誇大，被封為「荒謬大師」引起模仿，他不但成功轉型成藝人，通告費更甚曹西平，一個通告高達5萬台幣，甚至以主持人身分入圍金鐘獎，現在主持一場尾牙活動則有25萬元酬勞，光今年過年就有625萬元進帳，已經要買第5間房，與昔日製作人收入不可同日而語。
而地位較差的小咖們，剛入行可能都只有每集500、800元通告費，補貼交通費用都不夠，隨著知名度升高漲到數千元，儘管價碼不如大咖藝人，但以低價碼高CP值維持自己的搶手度，薄利多銷的方式，一個月仍有10幾個通告，加上業配、團購分紅，每月薪水仍然大勝上班族。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道