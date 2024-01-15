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曹西平抱怨通告費低！沈玉琳曝真實價碼　轉型暴紅入手5間房

▲儘管起初通告費不高，但沈玉琳靠著話題多轉型成功，如今主持尾牙每場25萬元，今年進帳625萬元。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲儘管起初通告費不高，但沈玉琳靠著話題多轉型成功，如今主持尾牙每場25萬元，今年進帳625萬元。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者江芷稜／綜合報導

早年以動感歌舞闖蕩演藝圈的64歲資深藝人曹西平，以大砲直率性格深受歡迎，轉型通告咖後成為各大節目爭相邀約的對象，但他認為演藝圈風光不再，過往跑秀場跟唱歌，一週就能賺進60萬元台幣，如今藝人價碼遠不及過去，連小S的節目《小姐不熙娣》邀請他3次都被打槍，他決定淡出螢光幕前，只想在西門町經營耳環店低調過日子。

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▲曹西平感嘆演藝圈風光不再，肚子夠餓，腰自然能彎得下來。（圖／翻攝自曹西平FB）
▲曹西平感嘆演藝圈風光不再，過去一個月可以賺60萬元，現在通告酬勞很低。（圖／翻攝自曹西平FB）
過去僅有三台時期，只要能上電視節目就能提高知名度，讓工地秀、歌廳秀價碼飆高，不少資深藝人如白冰冰、胡瓜等人，每場工地秀有17萬元、12萬元酬勞，豬哥亮更高達27萬元，加上當時房價、物價不高，只要一個月跑個幾場活動，就能入手一間套房，因此藝人荷包滿滿，若沒有沉迷於賭博或投資慘敗，每個人都是包租公、包租婆。

不過歌手商演活動領高酬，若是為了宣傳作品上電視通告，就必須領公定的通告價1350元，就算是蔡依林、羅志祥這種大咖歌手也一樣，因為歌手上節目通告，算是免費宣傳，以宣傳的角度來說，獲得大量曝光，反而應該要付給製作單位宣傳費，所以製作單位提供宣傳機會，只會付1350元當作車馬費給藝人，到現在一直都沒有漲價。

▲沈玉琳曾在《小明星大跟班》被揭露是費用最高的通告王。(圖／《小明星大跟班》YT)
▲沈玉琳曾在《小明星大跟班》被揭露是費用最高的通告王。(圖／《小明星大跟班》YT)

而平時撐起綜藝節目的通告咖們，酬勞則不一定，端看個人的收視魅力、擅長才藝、話題獨特性、配合度而不同，他們上節目純粹製造效果，越能營造誇張議題，越能提高收視率越受歡迎，由節目製作人轉型成藝人的沈玉琳，曾在節目上透露，通告咖的酬勞一般都是落在6千至2萬不等，會依卡司而異。

由於沈玉琳說話誇大，被封為「荒謬大師」引起模仿，他不但成功轉型成藝人，通告費更甚曹西平，一個通告高達5萬台幣，甚至以主持人身分入圍金鐘獎，現在主持一場尾牙活動則有25萬元酬勞，光今年過年就有625萬元進帳，已經要買第5間房，與昔日製作人收入不可同日而語。

▲第58屆金鐘獎「節目類」星光大道，沈玉琳、殷悅Melody。（圖／NOWnews攝影中心）
▲沈玉琳去年入圍金鐘獎，主持價碼越來越高。（圖／NOWnews攝影中心）
而地位較差的小咖們，剛入行可能都只有每集500、800元通告費，補貼交通費用都不夠，隨著知名度升高漲到數千元，儘管價碼不如大咖藝人，但以低價碼高CP值維持自己的搶手度，薄利多銷的方式，一個月仍有10幾個通告，加上業配、團購分紅，每月薪水仍然大勝上班族。

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