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諾魯與台灣斷交！當地「4大特色」一次看懂　靠鳥糞致富全是誤傳

▲2024年大選結束後，位於太平洋的友邦諾魯共和國今（15）日宣布與中華民國斷交。（圖／取自中華民國（臺灣）駐諾魯共和國大使館 Taiwan in Nauru）
▲2024年大選結束後，位於太平洋的友邦諾魯共和國今（15）日宣布與中華民國斷交。（圖／取自中華民國（臺灣）駐諾魯共和國大使館 Taiwan in Nauru）

記者潘毅／綜合報導

台灣再失去1個邦交國！2024年大選結束後，位於太平洋的友邦諾魯共和國今（15）日宣布與中華民國斷交，同時與中華人民共和國重新建交，引發社會譁然。更有民眾聽聞消息後，第一時間卻充滿問號「諾魯有什麼特色嗎？」對此，《NOWnews》也盤點諾魯當地各種特色，過去它們更曾靠「磷礦」致富，更是全世界遊客最少的國家。

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▲2024年大選結束後，位於太平洋的友邦諾魯共和國今（15）日宣布與中華民國斷交。（圖／取自中華民國（臺灣）駐諾魯共和國大使館 Taiwan in Nauru）
▲2024年大選結束後，位於太平洋的友邦諾魯共和國今（15）日宣布與中華民國斷交。（圖／取自中華民國（臺灣）駐諾魯共和國大使館 Taiwan in Nauru）
諾魯宣布與我國斷交的消息一出後，立刻成為全民討論焦點，就有鄉民在PTT上好奇發文提問：「台灣又失去一個邦交國，剛才知道有諾魯這個國家，原來還是我們的邦交國，這個國家有什麼特色？」網友紛紛提出「全島都有磷礦，聽說靠挖海鳥糞便的磷礦起家的」、「過去就曾跟台灣斷交過一次」。

🟡諾魯的生活成本
我國外交部資料顯示，諾魯共和國全國總人口1萬1550人，面積21.2平方公里，大約等同「台北市南港區」。日常生活中使用的貨幣為澳幣，各種民生用品、物資都必須從國外海空運輸進口，因此物價高昂，生活成本大約是台北的5至10倍，且經常缺貨。此外，諾魯整個島上，都沒有河流，境內淡水資源非常珍貴，主要仰賴雨水以及海水淡化系統。

▲諾魯曾在1980 年代時，一度是全世界最富有的國家，但隨著磷礦開採殆盡，淪為需要外界援助的小島國。（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
▲諾魯曾在1980 年代時，一度是全世界最富有的國家，但隨著磷礦開採殆盡，淪為需要外界援助的小島國。（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
🟡全世界最少旅客的國家
諾魯每年的遊客數量大約是200人上下，是全世界旅客最少的國家之一。該國內僅一間醫院，醫院醫療設備不足，諾魯人免費，外籍人士需付費；重大傷病須至國外就醫。

▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
🟡全世界最胖的國家
根據世界衛生組織資料顯示，諾魯肥胖盛行率達88.5%，近九成人口過胖，因為當地人蔬菜和蛋白質攝取量都不足，各種慢性病嚴重。過去台灣駐諾魯技術團也在當地教導諾魯民眾栽種蔬菜、養殖雞隻生產雞蛋等，增加多元飲食來源，盼望減緩當地國民普遍肥胖的情況。

▲據世界衛生組織資料顯示，諾魯近九成人口過胖，是全世界國民平均最胖的國家。（示意圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
▲世界衛生組織資料顯示，諾魯近九成人口過胖，是全世界國民平均最胖的國家。（示意圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
🟡曾靠磷礦致富
據《外交部通訊》期刊指出，諾魯的磷礦是鳥糞堆積形成的說法，其實是誤傳，諾魯的磷礦是經由百萬年前海底微生物的沈積生成，不是源自鳥糞。因為諾魯是個陸地升起的海上孤島，與其最鄰近的陸地在600公里之外；全島最高點海拔69公尺。該島嶼是百萬年前海底的珊瑚和微生物成為新生陸塊，從海中升起時硬度高的珊瑚成了巨岩；硬度低的微生物則形成磷礦(phosphate)，磷礦是應用於肥料、化妝品的重要元素。

諾魯曾在1970 年代時，一度是全世界最富有的國家，當時平均國民所得曾經高達2萬多美元，位居世界榜首，因1968年諾魯宣布獨立後，針對全島超過7成面積都含豐富的磷礦大量進行開採。

▲過去諾魯曾靠島上磷礦資源發家致富，但隨礦源枯竭，國家財政陷入困頓，宣告破產。（圖／取自外交部通訊期刊）
▲過去諾魯曾靠島上磷礦資源發家致富，但隨礦源枯竭，國家財政陷入困頓，宣告破產。（圖／取自外交部通訊期刊）
諾魯當時依靠這項資源，一度成為世界磷礦主要開採國。但好景不常，磷礦帶來的財富讓當地民眾養成糜爛生活，政府也揮金度日，貪腐問題嚴重，且不到10年之後，島上累積的磷礦就遭開採殆盡，諾魯也曾宣布破產，至今仍仰賴各國援助。

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