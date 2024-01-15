諾魯與台灣斷交！當地「4大特色」一次看懂　靠鳥糞致富全是誤傳

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🟡諾魯的生活成本
我國外交部資料顯示，諾魯共和國全國總人口1萬1550人，面積21.2平方公里，大約等同「台北市南港區」。日常生活中使用的貨幣為澳幣，各種民生用品、物資都必須從國外海空運輸進口，因此物價高昂，生活成本大約是台北的5至10倍，且經常缺貨。此外，諾魯整個島上，都沒有河流，境內淡水資源非常珍貴，主要仰賴雨水以及海水淡化系統。
🟡全世界最少旅客的國家
諾魯每年的遊客數量大約是200人上下，是全世界旅客最少的國家之一。該國內僅一間醫院，醫院醫療設備不足，諾魯人免費，外籍人士需付費；重大傷病須至國外就醫。
🟡全世界最胖的國家
根據世界衛生組織資料顯示，諾魯肥胖盛行率達88.5%，近九成人口過胖，因為當地人蔬菜和蛋白質攝取量都不足，各種慢性病嚴重。過去台灣駐諾魯技術團也在當地教導諾魯民眾栽種蔬菜、養殖雞隻生產雞蛋等，增加多元飲食來源，盼望減緩當地國民普遍肥胖的情況。
🟡曾靠磷礦致富
據《外交部通訊》期刊指出，諾魯的磷礦是鳥糞堆積形成的說法，其實是誤傳，諾魯的磷礦是經由百萬年前海底微生物的沈積生成，不是源自鳥糞。因為諾魯是個陸地升起的海上孤島，與其最鄰近的陸地在600公里之外；全島最高點海拔69公尺。該島嶼是百萬年前海底的珊瑚和微生物成為新生陸塊，從海中升起時硬度高的珊瑚成了巨岩；硬度低的微生物則形成磷礦(phosphate)，磷礦是應用於肥料、化妝品的重要元素。
諾魯曾在1970 年代時，一度是全世界最富有的國家，當時平均國民所得曾經高達2萬多美元，位居世界榜首，因1968年諾魯宣布獨立後，針對全島超過7成面積都含豐富的磷礦大量進行開採。
諾魯當時依靠這項資源，一度成為世界磷礦主要開採國。但好景不常，磷礦帶來的財富讓當地民眾養成糜爛生活，政府也揮金度日，貪腐問題嚴重，且不到10年之後，島上累積的磷礦就遭開採殆盡，諾魯也曾宣布破產，至今仍仰賴各國援助。