宣布與諾魯斷交　外交部批中共「傲慢霸凌」嚴厲譴責

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田中光說，新政府上任後，我方即積極與諾方接洽雙邊各項合作計畫，並於本年1月12日指派專使，期能基於長期友誼，為鞏固台諾邦誼及深化兩國緊密合作夥伴關係努力。惟諾方持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）之巨額財政缺口、諾魯主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等要案向我索求鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，另多年來我政府亦在諾魯推動裨益其國計民生、協助整體國家發展的合作計畫，涵蓋農漁業、醫衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿、婦女賦權等廣泛領域，但諾方仍昧於中國利誘，罔顧我國的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。
田中光表示，中國歷來處心積慮謀奪我邦交國，與諾魯政府間建交談判早已展開，並且特別選在我國依據民主程序完成大選後的關鍵時刻啟動，其意圖即在打擊台灣人民引以為傲的民主自由，赤裸裸的向世界展現共產極權本質。我國政府在此對極權中國對民主台灣的強權霸凌，及其傲慢輾壓自由民主的作為，予以最嚴厲的譴責。
田中光說，我國與諾魯於1980年建交，2002年7月21日諾魯也曾因債務問題片面與中國建交，我政府於同月23日宣布與諾魯斷交。2004年10月23日諾魯鑒於中國承諾之援助多未落實，爰於2005年5月14日與我國恢復外交關係，我對於諾魯輕諾寡信，此次再度扈從中國引用聯合國第2758號決議及一中原則表達最深痛心與遺憾。
田中光表示，就在全世界許許多多民主國家祝賀台灣的大選順利，民主勝利的同時，北京當局選擇用這種方式，打壓台灣，衝擊國際社會的秩序與穩定。這是對民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰。這樣的責任，當然是北京應該要承擔。我們也呼籲，北京當局應該放棄對抗，回到國際秩序的軌道上來，尋求與台灣、區域各方互利多贏的共同努力。
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