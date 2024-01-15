中國外交部證實與諾魯建交！稱一中原則為「人心所向」引領大勢

太平洋島國諾魯今（15）正式宣布與我斷交，並尋求與中國恢復外交關係。對此，中國外交部發出聲明證實諾魯（中稱瑙魯）已和中華人民共和國建交，並強調「這充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 中國外交部發言人聲明表示，諾魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂的「外交關係」，願同中國恢復外交關係，「中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。」中國外交部續稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。諾魯政府決定同中國復交，「再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」最後，中國外交部表示，中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。更多「諾魯與台斷交」相關新聞。諾魯宣布與我斷交！最新聲明曝 承認「一中」、尋求與中恢復外交諾魯小檔案／太平洋島國「快樂島」！面積僅南港區大 人口約萬人宣布與諾魯斷交 外交部批中共「傲慢霸凌」嚴厲譴責非首次斷交！諾魯2002年轉向中共建交 沒拿到援助「又與台復交」