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中國外交部證實與諾魯建交！稱一中原則為「人心所向」引領大勢

▲中國外交部證實與諾魯建交。 （圖／取自官網）
▲中國外交部證實與諾魯建交。 （圖／取自官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

太平洋島國諾魯今（15）正式宣布與我斷交，並尋求與中國恢復外交關係。對此，中國外交部發出聲明證實諾魯（中稱瑙魯）已和中華人民共和國建交，並強調「這充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」

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中國外交部發言人聲明表示，諾魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂的「外交關係」，願同中國恢復外交關係，「中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。」

中國外交部續稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。諾魯政府決定同中國復交，「再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」

最後，中國外交部表示，中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

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