諾魯與台斷交！二度分手轉向中國 經濟部：對台經貿影響微乎其微
諾魯共和國今（15）日無預警宣布與台灣斷交，尋求與中國恢復全面外交關係。針對諾魯「第二次分手」台灣，經濟部稍早回應，雙方經貿往來有限，且無主要台商在當地投資，此次的斷交對經貿影響微乎其微，雖然如此，仍對政治手段干擾深感遺憾。
記者鄭妤安／台北報導
2024總統大選才剛落幕，諾魯總統阿迪昂（David Adeang）今日發表全國談話宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國，尋求與中國恢復全面外交關係。這是諾魯「第二次分手」台灣，台諾最初於1980年建交，約莫在在2002年7月，諾魯就曾突然轉向中國，與台灣斷交，直至2005年又再度與台灣復交，復交期間諾魯政府獲得台灣諸多協助。
去年10月，阿迪昂就任時，台灣駐當地大使館還代表我國政府致賀。根據外交部網站，此次大選結束後，諾魯總統與國會議長還有致上賀電，期待與新政府合作，沒想到日卻無預警再次宣布斷交，引發譁然。
對此，經濟部指出，雙邊貿易總值僅23萬7千多美元，經貿往來相當有限，且無主要台商在諾魯投資或對我方的投資案，也沒有雙邊經貿協定，此次的斷交對經貿影響微乎其微。雖然如此，在台灣剛完成民主大選，並得到世界各國慶賀時，以此政治手段干擾，經濟部表示「深感遺憾」。