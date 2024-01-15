▲年終尾牙小心飲酒過量！醫曝2男骨頭壞死原因　竟是這飲食習慣

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 飲酒過量恐影響骨骼健康（圖／ 朴子醫院提供）
飲酒過量導致骨頭壞死
賴彥州醫師分享了兩個案例，分別是50歲與52歲的男性病患，因長期飲酒而在行走時感到髖部疼痛，甚至呈現跛行現象，最終診斷出「股骨頭缺血性壞死」。一般而言，股骨頭缺血性壞死常由外力造成，例如車禍或摔倒，導致股骨頭移位性骨折或脫臼，進而斷裂血管，引發缺血性壞死，但這兩位病患卻是由於長期飲酒所導致。研究指出，飲酒者罹患股骨頭缺血性壞死的風險是不飲酒者的3到13倍，風險隨著酒精攝入量和飲酒時間增加而上升。
酗酒影響骨細胞血液栓塞
賴彥州醫師解釋，酗酒對骨骼的影響主要體現在骨細胞血液中的栓塞，影響脂肪代謝，進而引發股骨頭缺血性壞死。兩位患者的情況顯示，股骨頭已出現半月狀，即軟骨下方的骨頭已經壞死，且關節面已崩塌，為改善患者生活品質，建議進行半人工髖關節置換手術，手術後，兩位患者康復良好，不再感到疼痛，能夠自如地行動。然而，賴醫師提醒患者在康復期間需謹慎，避免過度彎腰、蹲下、提重物或跑跳，以確保手術效果最大化。
▲ 醫師提醒，酗酒對骨骼的影響主要體現在骨細胞血液中的栓塞，影響脂肪代謝，進而引發股骨頭缺血性壞死（圖／ 朴子醫院提供）
延伸閱讀
不分男女！ 發生「12種徵兆」就是更年期警訊？ 營養師：快吃這些營素緩解症狀
吃鹹酥雞抒壓沒用！ 心情反而會越吃越差？ 研究：油炸物讓憂鬱症風險增7%