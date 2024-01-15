名家論壇》錢震宇／國民黨還剩下什麼？

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拿不出執政績效的民進黨 只有期待藍白不合，只要藍白不合，他就有機會贏。果不其然，藍白最後分手，各自分道揚鑣，結果就是民進黨獲勝。
對國民黨來說，這次大選是最有機會取勝的一次，民進黨太爛，人民不滿；民眾黨只成立四年，沒有太多區域立委。只要好好打選戰，加上14個執政縣市長努力拚陸戰，要拿下總統其實機會很大。
但最後還是輸，最大原因就是敗在國民黨自己。黨中央在初選過程中扭捏作態、遲疑不前，原本早就可以提名的，卻硬是要拖到7月，過程中間讓郭台銘、柯文哲有操作的空間，把原本支持藍營、期待藍營的人給一點一點挖走；對綠營來說，更有很長時間可以攻擊侯友宜，拉低聲勢。
天下武功，唯快不破，選舉更是如此。侯友宜先是在黨內遇到郭台銘、後來又遇到柯文哲，最後再遇上賴清德，一次大選等於打了三次仗。
侯友宜是個很不錯的個人品牌，加上本土、不分藍綠、施政成績好，其實有很大操作的選戰空間。但因為初選過程的紛擾，加上提名過後黨內還在炒作「換侯」，要換韓、換郭，這在在顯示黨中央對於人選定於一尊後還是無法管控黨內其他聲音，任由雜音到處亂竄，以至於削弱侯友宜的聲勢。
披上國民黨戰袍的侯友宜，則因為頭上多了國民黨提名，手腳施展上有了侷限，而少了個人獨有風格。實際上他是黨提名的候選人，但實務上他無法掌握黨機器及資源，叫不動縣市黨部及地方派系，選戰策略又必須跟黨齊步，否則會被外界見縫插針。
以至於，侯友宜長成了國民黨的樣子，而國民黨的樣子又被所謂的初選爭議、藍白合破局、兩岸路線所牽制，未能受中間選民青睞。國民黨走不出一條不一樣的路，自然被善於營造氛圍的柯文哲搶走風采。
這次選戰，可以看出一個現象跟一個趨勢。一個現象就是，如果候選人本身沒有身兼黨主席，不管在選戰動員、資金糧草、選戰策略上都有一定的困難度，上次的韓國瑜跟這次的侯友宜，都不是黨主席，最後結果都敗選。反之，賴清德、柯文哲都是黨主席，黨跟競辦分進合擊，力道自然大些。
另一個趨勢是，候選人本身的個人風格大過能力。侯友宜新北市政績優秀、而賴清德在台南市、柯文哲在台北市的施政成績都不佳，卻影響不了選民投票意願；柯文哲能言善道，卻避重就輕；賴清德道貌岸然，卻欺騙說謊。個性鮮明，話語偏激成了選民欣賞的對象，結果有可能是聽了很爽，但什麼事都解決不了。
選完後，民進黨繼續執政，依舊手握國家機器，沉痾的官僚體系不變、貪腐的官員也還在位子上，原本擔心政黨輪替後會被清查弊案的人都笑著入睡，當然是大選最大贏家。蔡英文成功交棒，更是開心。
民眾黨成立短短幾年，靠著打藍打綠，批評現狀，雖然區域立委掛零，但卻上了8席不分區，成為國會的關鍵少數，拿到了369萬票，繼續掌握話語權，可說是另類的勝利。對柯文哲來說，批侯打賴，墊高自己，這是最好的結局。
至於國民黨，雖然立委席次增加到52席，但沒有過半很難施展手腳。輸了總統大選，即便有縣市長執政優勢，卻只拿到33%的得票率，明顯的流失中間選民及年輕選票。展望四年後，國民黨到底還剩下什麼？實在令人憂心。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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