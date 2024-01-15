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孫可芳懷孕6個月「體重狂飆15公斤」　天兵舉動激怒劉冠廷

▲孫可芳懷孕體重狂飆15公斤，6個月孕肚巧妙隱藏。（圖／HBO GO提供）
▲孫可芳懷孕體重狂飆15公斤，6個月孕肚巧妙隱藏。（圖／HBO GO提供）

記者羅凌筠／台北報導

HBO GO原創影集《何百芮的地獄毒白》首播記者會今（15）日舉行，懷孕6個月的孫可芳增重15公斤，自爆因為個性太「鏘」惹劉冠廷生氣，比方說孫可芳坐到很臭的計程車，當場想衝出去騎Ubike或搭公車，這個想法踩到老公地雷，「他就生氣了。」

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▲《何百芮的地獄毒白》閨密團阿Ken（左起）、郭書瑤、孫可芳、鍾瑶。（圖／HBO GO提供）
▲《何百芮的地獄毒白》閨密團阿Ken（左起）、郭書瑤、孫可芳、鍾瑶。（圖／HBO GO提供）
《何百芮》故事取材自網紅宅女小紅的真實故事，孫可芳改頭換面演慾女，有與各式男模幻想纏綿的趣味場面，阿Ken私底下把這些男模都介紹給單身的郭書瑤，還爆料郭書瑤「太挑了」，一個也沒成功。

▲《何百芮的地獄毒白》監製劉宛玲（左起）、導演兼編劇謝沛如、劇本原型宅女小紅。（圖／HBO GO提供）
▲《何百芮的地獄毒白》監製劉宛玲（左起）、導演兼編劇謝沛如、劇本原型宅女小紅。（圖／HBO GO提供）
製作人也加入作媒的行列，結果一樣被郭書瑤打槍，阿Ken惋惜回：「對方條件很好，我為了家產會願意嫁。」郭書瑤俏皮回嘴：「我不能多挑嗎？」

▲郭書瑤把《何百芮的地獄毒白》劇組裡的媒人全打槍1遍。（圖／HBO GO提供）
▲郭書瑤把《何百芮的地獄毒白》劇組裡的媒人全打槍1遍。（圖／HBO GO提供）
鍾瑶挑戰喜劇不喜歡背劇本，她在戲裡演個害羞淑女，被導演謝沛如爆料戲外才是最敢講的人。前男友曹晏豪分手後另覓新歡，交往100天內閃婚，鍾瑶為前男友開心，表示兩人分手後還是朋友，一直都保持聯絡。

《何百芮的地獄毒白》全劇共13集，描述平凡女子何百芮30歲被男友拋棄，心碎之際，衝動決定辭去原先穩定的工作，面對愛情事業兩頭空，在社群媒體上抒發苦悶心情，結果竟引發廣大網友的反響，前3集將於大年初一（2月10日）在HBO GO上線。

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