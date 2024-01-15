台灣之光洪瑞珍飛上天！虎航祭獨家餐點、優惠寵客 日本女星代言
台灣虎航喜迎開航10週年，邁入2024年積極拓展日客來台，攜台灣之光「洪瑞珍」飛上天，端出國民三明治獨家餐點，合作日本樂天信用卡與樂天旅遊祭獨家折扣優惠，還推出「AFTEE先享後付」、LINE pay等多元支付服務；更將邀請日本性感可愛女星內田理央代言。
記者蕭涵云/綜合報導
國人海外旅遊熱潮盛行，根據交通部觀光署統計，去年年初至十一月的出國人次高達1073萬，出境比入境旅客足足多出近1倍。邁入2024年，台灣虎航明開航「直飛福島」，達成日本19條航線佈局；董事長陳漢銘也透露航點佔比最多的日本市場，的確將成為今年發展主力。
繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作，推出充滿正宗台灣味的機上餐點備受好評後，台灣虎航今年也將與台灣之光「洪瑞珍」合作，端出國民三明治獨家餐點飛上天。發源自彰化北斗的洪瑞珍，深受日韓旅客喜愛，陳漢銘透露三明治主要將在日本返台航程上供應，不只給日本旅客驚喜，也能讓國人在回程機上就能吃到台灣味。
由於日本航線佔營收達8成，陳漢銘不諱言將積極拓展日客來台，分享去年底已啟動日本行銷大計畫，陳漢銘直呼「是史上最高金額海外行銷」，除了與日本知名廣告代理商合作，更將邀請受年輕世代歡迎的日本性感可愛女星內田理央代言。
除了在岡山、高知、茨城、福島等城市，於路面電車、巴士砸廣告宣傳，還祭出日客新辦護照抽獎會員點數等回饋活動。最重要的是，與擁有在地2100萬使用者的日本樂天信用卡合作，將針對卡友提供特別折扣與票價優惠；並成為與樂天旅遊合作的首家低成本航空，將提供多樣「機＋酒」套裝行程。
搭配去年12月推出全新APP、LINE pay等多元支付服務；即日起將與日本最大先買後付（Buy Now Pay Later）平台「AFTEE先享後付」合作，推出期間限定推廣活動，新用戶單筆消費不限金額「現折10%」，折抵上限250元；舊用戶於結帳頁面輸入優惠代碼「TIGERAIR」，單筆消費不限金額「現折10%」。
無獨有偶，去年6月把台灣手搖飲料五桐號送上飛機供餐的中華航空，雙雙再度聯名推出新口味，要跟圈粉無數的超萌韓國IP角色Quokka短尾袋鼠，一起展開最強國民外交。五桐號全新為中華航空打造討喜的草莓、蜜桃、荔枝系列茶點，推出五桐號「草莓蜜香紅茶達克瓦茲、鐵觀音蜜桃馬卡龍、靜岡抹茶瑪德蓮、烏龍綠茶凍冰淇淋、烏龍茶巧克力酥餅及荔枝烏龍氣泡飲」，即日起至7月底，依不同航線及艙等供應療癒午茶。
而1月15日起，還將在中華航空eMALL獨家開賣備受好評的「五桐號珍珠奶茶棉花糖Q餅」，搭配超可愛Quokka袋鼠造型馬克杯及桂花烏龍飲，組成2款限量聯名禮盒。還加碼限時於2月8日小年夜至2月10日大年初一，由台灣出發不限航線全艙等，所有旅客都能享用到「Quokka闔家團圓棉花糖Q餅」。