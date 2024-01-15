蔡英文曾讚諾魯「共享民主自由夥伴」　卻與我斷交！轉投中國懷抱

2024總統大選甫落幕，今（15）日竟傳出友邦諾魯將與台斷交，時機敏感被視為中共奉送總統當選人賴清德的恭賀禮，回顧諾魯與台互動，總統蔡英文曾於2019年「海洋民主之旅」前往諾魯，此外諾魯前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）曾於前年11月受邀來台訪問，去年更率團參加台灣國慶大典，與蔡英文同框共享香菜口味冰淇淋，未料返國後遭國會通過不信任案黯然下台，如今蔡英文口中「共享民主自由夥伴」轉向支持中共，讓友邦僅剩12國。 我是廣告 請繼續往下閱讀 我國友邦諾魯今日發出聲明將與台灣斷交，並承認中華人民共和國，不再視台灣為主權國家。而回顧台魯邦交，諾魯曾於2002年與台灣斷交，轉而與中國建交，卻又在2005年再次與台灣復交。而近年台魯互動密切，總統蔡英文曾在「海洋民主之旅」出訪諾魯，此外諾魯前總統昆洛斯伉儷也在前年11月受邀來台並獲隆重軍禮接待，蔡英文致詞時感謝諾為台仗義執言。而昆洛斯也在去年率團出席台灣國慶大典，在雙十國慶酒會上與蔡英文共享香菜口味冰淇淋，成為話題。但諷刺的是，昆洛斯返國後國會通過不信任案黯然下台，並隨即選出新任總統亞定（David Adeang），當時外交部長吳釗燮更斬釘截鐵表示，新任總統也是台灣的好朋友，外交部長也是台灣的好朋友，甚至其他的內閣部會首長也都是台灣長期經營的好朋友，強調台魯間「邦交關係更好」，也傳出吳釗燮聞訊斷交暴怒傳聞，如今蔡英文口中「共享民主自由夥伴」轉向支持中共，讓友邦僅剩12國。更多「諾魯與台斷交」相關新聞。諾魯祝賀賴清德當選可能是煙霧彈 田中光：心意已決難挽回諾魯與台斷交！二度分手轉向中國 經濟部：對台經貿影響微乎其微諾魯宣布與台斷交！全世界最小島國 全年僅2百名遊客造訪中國外交部證實與諾魯建交！稱一中原則為「人心所向」引領大勢