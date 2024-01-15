陳建州未提再議！大牙確定不起訴 感慨：正義絕不會缺席
女星大牙（周宜霈）去年6月控訴昔日老闆陳建州（黑人）性騷擾，遭到陳建州、范瑋琪夫婦聯名提起刑事妨害名譽告訴，但因為大牙獲得多位證人力挺，檢方認為她未說謊，決定偵結不起訴，由於陳建州沒有聲請再議，這起官司確定不起訴收尾，大牙今（15）日在臉書抒發心聲「正義也許會遲到，但絕不會缺席！」曾一起發聲指控黑人性騷的郭源元，也為她感到欣慰，暖心留言「抱一個」。
記者江芷稜／綜合報導
去年演藝圈掀起MeToo運動，大牙指控2012年與陳建州到香港出差時，對方闖入飯店房間意圖對她不軌，還邀約她去房間看DVD，引發外界譁然，事後遭陳建州提出刑事妨害名譽告訴，但根據大牙的閨蜜貝童彤、大牙的經紀人、黑人的前經紀人等5人證詞，確認大牙過去就曾和友人傾訴此事，包括對話截圖等證據資料非常充分，有相當理由確信其為真實。
陳建州曾提出兩人事發後互動正常反駁性騷擾，還想再傳喚證人，但檢方認為這與此事無相關性，不再繼續調查。檢方去年12月15日宣布不起訴，依照規定，陳建州可在20天內提起再議，不過直到最後期限，檢方都未收到再議聲請，大牙不起訴確定，她得知這個好消息，發文「正義也許會遲到，但絕不會缺席！」感謝粉絲們的鼓勵。
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