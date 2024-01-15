▲輕微白內障怎麼辦？醫師傳授「4招」延緩症狀

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白內障是眼球裡晶狀體退化的一種現象。（示意圖 / Shutterstock）
許多輕微白內障患者不知道該如何保養以避免情況惡化。因此，彰化羅眼科體系羅英源總院長在臉書專頁《羅眼科睛採眼科-彰化白內障視力保健專家》發文提及了一些照顧輕微白內障的方法，其中包括：
- 控制用眼時間和距離 ：長時間用眼容易使眼睛疲勞，應適時休息，且應保持一定距離，避免長時間近距離注視物體。
- 小心紫外線 ：現在人人都會用手機用電腦，在使用電子產品時，可以適度調整螢幕亮度和色溫，避免刺眼的強光。另外也應在明亮的環境下使用3C產品，減少眼睛的負擔。還有，紫外線其實也對眼睛不好，如果是在戶外，建議配戴太陽眼鏡或是撐陽傘，在室內則要避免紫外線很強的鹵素燈。
- 注意飲食 ：減少糖分攝入，控制血糖，除了預防後天性糖尿病外，也有助於保護眼睛。另外，也可以多攝取富含維生素C和E的食物，像是柑橘類水果、堅果和綠葉蔬菜，都是很好的抗氧化劑，可以延緩眼睛衰老。此外，抽菸也容易加速身體氧化，所以建議白內障患者戒菸。
- 觀察眼睛症狀：定期檢查眼睛，並留意任何視力模糊或眼睛不適的症狀，及早發現和處理問題。當然，如果你已經確診輕微白內障了，遵循醫師的指示也很重要喔！
眼睛在日常生活中扮演著重要的角色，因此我們要留意以上幾點，以預防患上白內障。
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