美國訪團今早拜會蔡英文！諾魯突襲宣布斷交 選擇時機毫不留情面
台灣總統大選才剛落幕，太平洋島國諾魯今（15）突襲，宣布與我斷交，我國邦交國只剩12國。外交部強烈譴責中國打壓，也不滿諾魯突襲式宣布，損害雙方利益。諾魯選擇的斷交時間，確實是經過精心設計，大選才落幕兩天，美國訪團還在訪台，外交部長吳釗燮也出訪不在國內，此時宣布斷交，對我毫不留情面。
記者何哲欣／台北報導
民進黨主席賴清德上周六當選中華民國第16任總統，美國也派遣「跨黨派資深代表團」訪台，成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行。美國在台協會（AIT）昨表示，美國政府是遵循先例，在台灣總統選舉後，邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。
而總統蔡英文今上午也接見訪團，並說訪團來訪意義重大，充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。不料今天下午，諾魯就與我斷交。
此外，我國位於中美洲友邦瓜地馬拉14日舉行總統就職典禮，我外交部長吳釗燮代表出席，目前人不在國內，吳釗燮聽聞斷交訊息，也相當憤怒。